José Ignacio de Mendiguren respondió a Javier Milei y defendió las medidas adoptadas durante la salida de la crisis de 2001

José Ignacio de Mendiguren respondió a las críticas de Javier Milei y rechazó las acusaciones formuladas por el Presidente.

El ex ministro defendió la actuación del gobierno de Eduardo Duhalde durante la salida de la crisis de 2001.

Sostuvo que la administración de 2002 recibió un país afectado por una profunda crisis económica, política y social.

También destacó que esa gestión logró recuperar el crecimiento, reducir la inflación y alcanzar un superávit comercial.

De Mendiguren cuestionó a ex funcionarios vinculados con la convertibilidad y recordó el contexto previo al colapso económico.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre las responsabilidades políticas en la crisis de comienzos de siglo y las medidas adoptadas durante la recuperación.

El ex ministro de Producción José Ignacio "Vasco" de Mendiguren volvió a responder a las críticas formuladas por el presidente Javier Milei, quien días atrás lo calificó de "ladrón" durante un discurso pronunciado en la Exposición Rural. El dirigente industrial rechazó las acusaciones, defendió el papel desempeñado por el gobierno de Eduardo Duhalde durante la crisis de 2001 y cuestionó el tono utilizado por el mandatario nacional en sus declaraciones públicas.

Durante una entrevista, De Mendiguren aseguró que los cuestionamientos realizados por Milei carecen de sustento y afirmó que, desde el punto de vista personal, recibió las expresiones del Presidente con humor. No obstante, consideró preocupante el nivel de confrontación que, según sostuvo, caracteriza al discurso del jefe de Estado.

El ex funcionario señaló que las afirmaciones dirigidas en su contra no resisten un análisis de los hechos ocurridos durante la salida de la convertibilidad y defendió la actuación del equipo económico que integró a comienzos de 2002.

En ese sentido, rechazó la idea de que la administración encabezada por Eduardo Duhalde haya sido responsable de la crisis económica que atravesaba el país. Por el contrario, sostuvo que el gobierno asumió en uno de los momentos más complejos de la historia reciente con el objetivo de estabilizar una situación ya desbordada por el colapso institucional y financiero.

De Mendiguren recordó que, al asumir como ministro de Producción, encontró un escenario caracterizado por el cierre del sistema bancario, la sucesión de cinco presidentes en pocos días, la circulación de múltiples cuasimonedas, el mayor default registrado hasta ese momento y una profunda conflictividad social.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que quienes integraron aquella administración actuaron para contener una emergencia y no como responsables de su origen. Según explicó, el objetivo principal consistió en reconstruir el funcionamiento de la economía y recuperar las condiciones de gobernabilidad tras el derrumbe del régimen de convertibilidad.

El ex ministro afirmó que, luego de poco más de un año de gestión, el país logró recuperar indicadores económicos positivos. Entre ellos mencionó un crecimiento cercano al 7%, una inflación en torno al 3% y un superávit comercial aproximado de 20.000 millones de dólares. Asimismo, destacó que esa administración concluyó su mandato sin denuncias judiciales ni investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Durante la entrevista también dirigió críticas hacia quienes participaron de los gobiernos que precedieron a la gestión de Duhalde y defendieron el esquema de convertibilidad. Según manifestó, la crisis económica e institucional ya se había desencadenado antes del cambio de gobierno y fue consecuencia del agotamiento del modelo económico vigente en ese momento.

En esa línea, De Mendiguren sostuvo que varios ex funcionarios vinculados con aquella etapa actualmente forman parte del gobierno de Javier Milei o mantienen una relación política con el oficialismo. Entre los nombres mencionados se encuentran Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Domingo Cavallo, a quienes vinculó con las decisiones adoptadas durante el período previo al colapso económico.

Las declaraciones del ex ministro se producen pocos días después del intercambio de acusaciones registrado durante la Exposición Rural, donde Milei responsabilizó públicamente a De Mendiguren por las consecuencias derivadas de la salida de la convertibilidad y cuestionó su actuación como funcionario.

El dirigente industrial rechazó nuevamente esas imputaciones y reiteró que la administración de la que formó parte recibió un país inmerso en una crisis sin precedentes. Desde su perspectiva, las medidas implementadas permitieron iniciar un proceso de recuperación económica y estabilización institucional que posteriormente dio paso a una etapa de crecimiento.

El cruce entre el Presidente y el ex ministro volvió a trasladar al centro del debate las distintas interpretaciones sobre la crisis de comienzos de siglo y las políticas aplicadas durante la transición posterior al colapso de la convertibilidad, un período que continúa generando fuertes diferencias entre referentes del oficialismo y de distintos sectores de la oposición.