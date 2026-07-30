Una nutricionista revela 10 claves para favorecer la digestión sin recurrir a medicamentos

La digestión puede verse afectada por hábitos cotidianos como comer rápido, masticar mal, acostarse inmediatamente después de cenar, elegir determinados alimentos o sentarse a la mesa bajo situaciones de estrés. Sin embargo, muchos de estos factores pueden modificarse con pequeños cambios en la rutina para reducir molestias gastrointestinales frecuentes sin necesidad de recurrir a medicamentos.

El proceso digestivo no ocurre en un solo órgano, sino que involucra todo un sistema que comienza en la boca y continúa hasta el intestino, con la participación de jugos gástricos, enzimas y millones de microorganismos. Según explicó la especialista en Nutrición y Dietética Olga Castañeda, si alguno de estos mecanismos falla, el resto del proceso puede verse afectado.

Entre los factores que más suelen perjudicar la digestión se encuentran el consumo excesivo de alcohol, la falta de hidratación, los alimentos ricos en grasas, el estrés y los productos ultraprocesados con conservantes. Frente a esto, la especialista propone una serie de recomendaciones para favorecer el funcionamiento del sistema digestivo.

10 consejos para mejorar la digestión de forma natural

1. Masticar bien y comer despacio

La digestión comienza en la boca. La saliva funciona como el primer jugo digestivo del organismo y ayuda a descomponer los hidratos de carbono antes de que los alimentos lleguen al estómago.

Masticar correctamente permite que el sistema digestivo reciba la comida más preparada y facilita el trabajo posterior del estómago y el intestino.

2. No acostarse inmediatamente después de cenar

Irse a dormir apenas termina la última comida del día puede dificultar la digestión.

Comer y acostarse enseguida favorece la aparición de reflujo, acidez e indigestión nocturna, ya que la posición horizontal complica el trabajo del estómago.

3. Comer sin estrés

El estado emocional también influye en la digestión. El estrés y la tensión pueden alterar la producción de jugos gástricos y afectar el funcionamiento del aparato digestivo.

Llegar a la mesa con calma y dedicar tiempo a la comida forma parte de una buena digestión.

4. Detectar qué alimentos generan pesadez

No todos los organismos reaccionan igual frente a los alimentos. Las comidas con alto contenido de grasas y proteínas suelen requerir un mayor esfuerzo digestivo.

Además, algunos productos como las legumbres, los cítricos o la lechuga pueden generar molestias en determinadas personas según su tolerancia.

5. Reducir ciertos alimentos

La especialista recomienda limitar el consumo de productos como pastelería industrial, chocolates, café en exceso, conservas, fritos y alimentos rebozados.

También aconseja moderar el consumo de alcohol y proteínas animales cuando forman parte habitual de la dieta.

6. Evitar los ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados contienen conservantes y aditivos que pueden afectar el equilibrio de la microbiota intestinal.

La microbiota, formada por millones de microorganismos que viven en el intestino, cumple un papel fundamental en la digestión y el bienestar general.

7. Priorizar alimentos frescos

Incorporar frutas, verduras y alimentos frescos puede ayudar a mantener una microbiota equilibrada.

Los productos naturales aportan fibra, vitaminas y microorganismos beneficiosos que favorecen el funcionamiento intestinal.

8. Cuidar la microbiota intestinal

Según la especialista, los microorganismos intestinales tienen un papel clave en el proceso digestivo.

Mantener una microbiota saludable puede lograrse mediante una alimentación variada y, en algunos casos, con el uso de probióticos como lactobacilos, bifidobacterias o saccharomyces.

9. Incorporar especias que favorecen la digestión

Algunas especias pueden colaborar con el proceso digestivo.

La canela puede ayudar a regular la digestión y combinarse con jengibre, limón y miel en infusiones.

El jengibre estimula la producción de jugos digestivos y puede ayudar a reducir gases y molestias abdominales.

La cúrcuma, especialmente combinada con pimienta negra, favorece ciertos procesos relacionados con el hígado.

10. Utilizar plantas medicinales para los gases

Para aliviar molestias relacionadas con los gases, la especialista destaca algunas plantas como:

Anís verde , utilizado en infusiones o extractos.

Poleo, boldo y hojas de alcachofa, asociados tradicionalmente con beneficios digestivos.

La prevención como clave para una mejor digestión

Muchos problemas digestivos frecuentes están relacionados con hábitos diarios más que con enfermedades graves. Por eso, revisar la alimentación, mejorar las rutinas y cuidar la microbiota puede ser una estrategia efectiva para reducir molestias.

Un sistema digestivo saludable no solo ayuda a evitar síntomas como hinchazón, gases o pesadez: también influye en la energía, el estado de ánimo y la correcta absorción de nutrientes.

La digestión es un proceso que depende, en gran medida, de las decisiones que se toman todos los días.