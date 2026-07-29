El desayuno saludable que aporta energía y favorece al metabolismo

El desayuno puede marcar la diferencia en los niveles de energía durante el día. Aunque muchas personas comen algo rápido por falta de tiempo, los especialistas advierten que no es lo mismo desayunar que elegir alimentos que realmente aporten nutrientes y ayuden al organismo a funcionar mejor.

Una barrita de cereales consumida al paso o una bebida de café azucarada pueden generar un aumento rápido de energía, pero suelen estar acompañadas de un descenso de energía a media mañana. “La gente tiende a pasar por alto el desayuno. Piensan y planean lo que cenarán y comerán, pero por la mañana tienen tanta prisa que no prestan atención”, explicó Teresa Fung, dietista titulada y profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

La especialista destacó que es posible preparar desayunos saludables de manera sencilla, incluso para quienes no tienen mucho tiempo por la mañana, y que una buena elección puede ayudar a mantener la energía durante toda la jornada.

Por qué el desayuno es importante para la energía y el metabolismo

El desayuno representa el momento en el que el cuerpo rompe el ayuno después de varias horas sin ingerir alimentos. Durante ese período, los niveles de glucosa en sangre se encuentran más bajos y las reservas de energía necesitan renovarse.

Según Fung, el organismo está preparado para utilizar mejor los nutrientes durante las primeras horas del día, ya que los procesos metabólicos son más activos. Además, la sensibilidad a la insulina suele ser mayor por la mañana, lo que permite que el cuerpo transporte la glucosa hacia las células de manera más eficiente para producir energía.

Con el paso de las horas, el metabolismo disminuye y también baja la capacidad del organismo para procesar la glucosa, por lo que los especialistas recomiendan adaptar la alimentación al ritmo biológico.

Además, un desayuno completo puede ayudar a evitar comer en exceso durante el resto del día y representa una oportunidad para incorporar nutrientes que suelen faltar en muchas dietas, como calcio, fibra y ácido fólico.

Qué debe tener un desayuno saludable

Para lograr un desayuno equilibrado, los especialistas recomiendan combinar tres grupos principales de alimentos:

Proteínas: fundamentales para la saciedad y los músculos

Las proteínas ayudan a mantener la masa muscular, fortalecen el sistema inmunológico y permiten sentirse satisfecho durante más tiempo. Como se digieren lentamente, también contribuyen a mantener niveles de azúcar en sangre más estables.

Algunas fuentes recomendadas son:

Huevos

Yogur griego

Frutos secos

Porotos

Tofu

Carbohidratos ricos en fibra: energía sostenida

Los carbohidratos con alto contenido de fibra permiten liberar energía de manera más lenta y evitan los picos de glucosa.

Algunas opciones saludables incluyen:

Pan integral

Avena

Cereales integrales

Arroz integral

Batata o boniato

Quinoa

Estos alimentos, además, pueden aportar proteínas y otros nutrientes importantes.

Frutas y verduras: vitaminas, minerales y fibra

Incorporar frutas y verduras en el desayuno ayuda a sumar vitaminas, minerales y fibra esenciales para el organismo.

Entre las mejores opciones se encuentran:

Frutas frescas de estación

Frutas congeladas o enlatadas sin azúcar agregado

Espinaca

Tomate

Morrón

Cebolla

Maíz

Pepino

Ideas de desayunos rápidos y saludables

No es necesario pasar mucho tiempo en la cocina para preparar un desayuno nutritivo. Algunas alternativas simples son:

Yogur griego natural con frutos rojos, semillas de girasol y un toque de miel o mermelada.

Una tostada integral con manteca de frutos secos y rodajas de banana o manzana.

Un bowl de cereales integrales ricos en fibra, con frutos secos y fruta picada.

Pan crujiente integral con ricota y tomates en rodajas.

Los especialistas coinciden en que un desayuno equilibrado, con proteínas, fibra y alimentos naturales, puede mejorar la energía, favorecer el metabolismo y ayudar a mantener una alimentación más saludable durante todo el día.