Polémica sanción en Brasil: un futbolista no podrá volver a jugar hasta que se recupere el rival al que lesionó

El fútbol brasileño quedó sacudido por un fallo sin precedentes del Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD). El organismo resolvió sancionar al defensor de Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, con una suspensión inédita: no podrá volver a jugar hasta que se recupere el futbolista al que lesionó, con un máximo de 180 días de inhabilitación.

La decisión se tomó tras la grave infracción cometida sobre Gabriel Pec, delantero de Cruzeiro, durante el partido correspondiente a la 19ª fecha del Campeonato Brasileño, que terminó con victoria por 2-1 para el conjunto de Belo Horizonte.

La lesión que motivó el fallo

La acción ocurrió a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Victor Gabriel llegó con excesiva fuerza a disputar una pelota y fue expulsado con tarjeta roja directa.

Si bien en el momento se advirtió la gravedad de la entrada por el profundo corte sufrido por el atacante, los estudios médicos confirmaron un diagnóstico aún más delicado: fractura de tibia izquierda, lesión que obligó a Gabriel Pec a ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Ante ese escenario, el tribunal entendió que la sanción habitual —de entre una y seis fechas de suspensión— resultaba insuficiente y resolvió aplicar una pena excepcional. Victor Gabriel permanecerá inhabilitado hasta que Gabriel Pec reciba el alta médica y pueda volver a entrenarse con normalidad, aunque la suspensión no podrá superar los 180 días.

El pedido de perdón del defensor

Durante la audiencia ante el STJD, Victor Gabriel aseguró que nunca tuvo intención de lesionar a su rival y se mostró conmovido por las consecuencias de la jugada.

"Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro", expresó el defensor, quien además afirmó que se mantiene en contacto para conocer la evolución del delantero.

Un golpe para Internacional

La sanción representa una baja sensible para Internacional de Porto Alegre, que pierde a uno de sus habituales titulares en un momento delicado de la temporada.

El conjunto gaúcho atraviesa una crisis deportiva: ocupa el 16° puesto del Brasileirao, muy cerca de la zona de descenso, y acumula cuatro derrotas consecutivas. Sin Victor Gabriel por varios meses, el panorama del equipo se complica aún más de cara al tramo decisivo del campeonato.