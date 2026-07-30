La FIFA abrió un expediente contra la AFA por la bandera de Malvinas exhibida en la final del Mundial

La FIFA abrió un expediente contra la AFA por la bandera de Malvinas exhibida en la final del MundialDEPORTESNone
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