La FIFA abrió un expediente contra la AFA por la bandera de Malvinas exhibida en la final del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un expediente contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por distintos hechos ocurridos durante el Mundial 2026, según confirmó el organismo a través de una actualización publicada en su sitio oficial.

La investigación abarca presuntos cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad y conductas inapropiadas de aficionados y miembros de la delegación argentina. Entre los puntos que analiza la FIFA también figura la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" exhibida tras la semifinal frente a Inglaterra.

La investigación por la bandera de Malvinas

Dentro del expediente, la FIFA menciona la posible "exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores" y el uso de un evento deportivo para realizar "manifestaciones de índole distinta a la deportiva", artículos del Código Disciplinario que podrían derivar en una sanción para la AFA.

No es la primera vez que el organismo interviene por una situación similar. En 2014, la FIFA sancionó a la AFA luego de que la Selección argentina posara con una bandera alusiva a las Islas Malvinas durante un amistoso disputado en La Plata. En aquella oportunidad, la federación recibió una multa de 30.000 francos suizos, aunque los futbolistas no fueron suspendidos.

También investigan a cuatro integrantes de la delegación

Además del expediente contra la AFA, la Comisión Disciplinaria confirmó que mantiene abiertas investigaciones individuales sobre Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el asistente técnico Roberto Ayala.

Según informó la FIFA, Paredes, Molina y Ayala son investigados por presuntas agresiones, mientras que Thiago Almada enfrenta un expediente por conducta antideportiva, cargo que también alcanza a Molina.

Los cuatro deberán presentar sus respectivos descargos ante la Comisión Disciplinaria, que analizará la documentación antes de emitir una resolución definitiva. En caso de ser hallados responsables, podrían recibir sanciones deportivas que incluyan suspensiones para futuros compromisos internacionales.