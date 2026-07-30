Escándalo en el fútbol mundial: la UEFA amenaza con boicotear el Mundial por el plan de Infantino

La FIFA y la UEFA atraviesan uno de los momentos de mayor tensión institucional de los últimos años. El conflicto se desató luego de que el organismo presidido por Gianni Infantino anunciara un proyecto para incorporar capital privado a una nueva estructura comercial vinculada a sus activos, una iniciativa que generó un fuerte rechazo en Europa e incluso derivó en amenazas de boicot al Mundial.

La propuesta contempla la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad que concentrará los principales activos comerciales del organismo, como los derechos de televisión, los patrocinios, la venta de entradas y las licencias. La idea es permitir la venta de participaciones minoritarias a inversores externos, sin ceder el control sobre la organización de las competencias ni la gobernanza del fútbol mundial.

Según explicó la FIFA, la nueva compañía podría alcanzar una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares y captar hasta 4.200 millones de dólares en una primera etapa, recursos que serían destinados a programas de desarrollo para las federaciones miembro.

La UEFA endureció su postura

La respuesta de la UEFA no tardó en llegar. A través de un duro comunicado, el organismo que preside Aleksander Čeferin cuestionó el proyecto y aseguró que representa una línea que las autoridades del fútbol no deberían cruzar.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar", señalaron desde la entidad europea, que además pidió mayor transparencia sobre el destino de los fondos y convocó a una reunión con sus asociaciones para analizar la situación.

En ese contexto, cobró fuerza la posibilidad de impulsar un boicot si la FIFA avanza con el proyecto sin consenso con las federaciones europeas.

El malestar también alcanzó a la Federación Inglesa (FA), que aseguró no haber sido informada previamente sobre la iniciativa y expresó preocupación por la falta de diálogo en torno a una decisión de semejante magnitud.

La defensa de Infantino

Frente a las críticas, la FIFA insistió en que la venta de participaciones no afectará el control deportivo del organismo y aclaró que la inversión se realizará sobre una filial comercial, no sobre la entidad madre.

Además, confirmó que J.P. Morgan actúa como asesor financiero de la operación y que el grupo inversor estaría encabezado por Thrive Capital, firma dirigida por Josh Kushner.

Infantino defendió el proyecto al sostener que permitirá "democratizar el fútbol" mediante una mayor inversión en programas de desarrollo para las 211 asociaciones miembro, además de incrementar los fondos destinados a infraestructura y crecimiento del deporte.

Un conflicto que va más allá del dinero

El proyecto todavía deberá ser sometido a votación del Consejo de la FIFA y de las federaciones afiliadas, que tendrán la decisión final sobre su aprobación.

Detrás de la disputa aparece una pelea más profunda por el control del negocio del fútbol mundial. La relación entre la FIFA y la UEFA ya venía deteriorándose en los últimos años, situación que quedó reflejada incluso con la ausencia de Aleksander Čeferin en la final del Mundial 2026.

Con ingresos récord proyectados en 15.000 millones de dólares para el ciclo 2022-2026, la FIFA apuesta por un nuevo modelo de financiamiento. En Europa, en cambio, consideran que abrir la puerta a fondos privados podría modificar para siempre la estructura de gobierno del fútbol internacional.