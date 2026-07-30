Dolor en Botafogo: falleció un exfutbolista del club al quedar atrapado por el derrumbe de un muro

El fútbol brasileño atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de Tássio Maia dos Santos, exdelantero de Botafogo, quien falleció a los 41 años luego de quedar involucrado en un accidente provocado por el intenso temporal que azotó a Río de Janeiro.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio de Santa Teresa, ubicado en la zona central de la ciudad, cuando un muro se derrumbó debido a las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. La estructura cayó sobre la vía pública y terminó afectando a un vehículo estacionado en la calle Doutor Júlio Otoni.

Como consecuencia del derrumbe, además de Tássio, murió otra persona cuya identidad todavía no fue confirmada por las autoridades locales.

Tras retirarse del fútbol profesional en 2019, el exjugador se había alejado de las canchas y se dedicaba a la administración de un salón de eventos en el mismo barrio donde ocurrió la tragedia.

Durante su carrera, Tássio vistió la camiseta de 27 clubes. Surgido de São Cristóvão, pasó por equipos como Figueirense, Volta Redonda, Bragantino, Mirassol y el CSKA Sofía de Bulgaria, entre otros, antes de finalizar su etapa como futbolista en Ferroviário.

En 2015 tuvo un breve paso por Botafogo, institución que rápidamente expresó su pesar por la noticia y despidió a su exjugador con un comunicado oficial.

“Con inmensa tristeza, Botafogo lamenta el fallecimiento de nuestro exjugador Tássio Maia dos Santos, quien vistió nuestra camiseta en 2015. Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante los fuertes vientos que azotaron Río de Janeiro. En este momento de dolor, el club expresa su solidaridad con la familia y amigos. Que descanse en paz”, señaló la entidad brasileña.

El accidente ocurrió en medio de un fuerte temporal generado por el ingreso de un frente frío que provocó numerosos daños en el Gran Río. El fenómeno climático dejó vientos de hasta 105 km/h, cortes de energía, caída de árboles y el cierre preventivo del aeropuerto Santos Dumont.