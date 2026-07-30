Coudet fue autocrítico tras otra derrota de River: "Me está costando hacer jugar al equipo"

La derrota por 1-0 frente a Gimnasia en La Plata, la tercera consecutiva desde el inicio del semestre, profundizó el mal momento de River. Tras el encuentro, Eduardo "Chacho" Coudet realizó una fuerte autocrítica y reconoció que el equipo todavía está lejos del nivel que pretende.

El entrenador no ocultó su preocupación por el presente futbolístico del Millonario y apuntó a la falta de generación de juego pese al dominio de la pelota.

"Muy difícil el momento. Hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho y levantar los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no logramos desequilibrar ni lastimar en proporción al tiempo que la posesión es nuestra. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada en estos momentos", expresó.

Coudet reconoció la falta de tiempo para trabajar

El DT también hizo referencia a la presión que implica dirigir a River y admitió que el proceso de construcción del equipo está demandando más tiempo del esperado.

"La planificación está tardando más de lo que todos pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay poco tiempo y poco margen: hay que ganar y ganar mucho", sostuvo.

En ese sentido, reconoció que atraviesa uno de los desafíos más complejos de su carrera como entrenador.

"Es una de las situaciones más difíciles a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Es tiempo y trabajo", confesó.

El pedido de refuerzos

Coudet también se refirió al mercado de pases y dejó en claro que considera necesario sumar incorporaciones para fortalecer el plantel.

"Necesitamos tres o cuatro jugadores más en puestos donde hoy tenemos juveniles. Los chicos ayudan mucho, pero también necesitan atravesar un proceso", explicó.

Qué le falta a River

Al analizar el funcionamiento ofensivo, el entrenador señaló que al equipo le está faltando creatividad en los últimos metros y capacidad para romper líneas rivales.

"Nos está faltando la pelota filtrada, ese pase gol. En River tenés que encontrar una jugada distinta y hoy eso no está sucediendo. Hay que animarse a ir por más", afirmó.

Para cerrar, el técnico remarcó que el único camino para revertir el presente es comenzar a sumar triunfos cuanto antes.