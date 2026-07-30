Los Juegos Suramericanos en contexto: especialistas abordarán el proyecto colectivo urbanístico

Este viernes 31 de julio, de 18:00 a 20:00, se llevará adelante el evento «Conversaciones sobre el paisaje».





El encuentro se realizará en la Escuela Municipal de Artes Escénicas «José Pepe Fanto» (EMAE), Sala C (primer piso) del Complejo Cultural del Viejo Mercado (CCVM), ubicada en Sarmiento 544.





«Conversaciones sobre el paisaje» es una propuesta que surge en el marco de Distrito Joven, una de las transformaciones más importantes de la historia que está produciendo Rafaela en materia urbana, ambiental y deportiva con infraestructura deportiva de nivel internacional, una fuerte integración con la naturaleza, el desarrollo inmobiliario y la conectividad.





En ese ámbito, se reunirán referentes de la arquitectura, el paisajismo, la planificación territorial y la gestión urbana para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos del espacio público, la naturaleza y las nuevas formas de habitar.





Se trata, entonces, de la primera edición de un evento que tendrá como eje principal abordar el paisaje como proyecto colectivo y en donde será presentado el Eco Parque Distrito Joven.





Se invita, a quienes deseen participar, a registrarse en distritojoven.com.ar/eventos.





La actividad es libre y gratuita, es organizada por PAF (Paisaje, Arquitectura y Territorio) y Distrito Joven, Barrio Olímpico, y acompañada por el Gobierno Municipal de Rafaela; el CCVM; la EMAE; el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela; el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 5 Rafaela; la Universidad Católica de Santa Fe Facultad de Arquitectura y Diseño; y la Universidad Nacional de Rafaela.