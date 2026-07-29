La Municipalidad avanza con la puesta en valor del ingreso al Cementerio Municipal

La Municipalidad de Rafaela avanza con la Etapa N°1 de la puesta en valor del Pórtico Histórico y del ingreso al Cementerio Municipal, una obra clave para preservar el patrimonio y cuidar a las familias rafaelinas.



La intervención busca recuperar el pórtico histórico y renovar el sector de ingreso, para que cada visita se realice en un espacio más seguro, ordenado y acorde al valor histórico del lugar. Para avanzar, el Municipio actualizó las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial.



Luego de ese proceso, se dispuso un nuevo llamado para garantizar la concreción del proyecto. La inversión prevista para esta primera etapa es de $51.467.080,20 y la apertura de ofertas será el 18 de agosto a las 9:00.



Con esta obra reafirmamos que somos una gestión presente y de futuro. Una gestión que planifica, que contiene y que trabaja con honestidad y austeridad para preservar la identidad de Rafaela y brindar mejores servicios a todos los vecinos.