Energías renovables: Rafaela sigue impulsando reintegros para hogares sustentables

La Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable, continúa impulsando una política pública para promover la eficiencia energética y el uso de energías limpias en los hogares de la ciudad.



En el marco de las ordenanzas vigentes N.º 5538, N.º 4826, N.º 5085 y N.º 5303, permanece activo el programa de reintegros económicos para vecinos y vecinas que incorporen sistemas de energías renovables.



Hasta la fecha, más de 340 ciudadanos y ciudadanas ya fueron beneficiados con este incentivo.



Los sistemas contemplados son: paneles fotovoltaicos, colectores solares, terrazas verdes y estufas SARA. El objetivo es reducir el consumo de fuentes convencionales de energía, generar ahorro económico para las familias y contribuir al cuidado del ambiente.



Montos actuales de reintegro:

1. Paneles fotovoltaicos: hasta 5000 UCM - $363.550 aprox.

2. Terrazas verdes: hasta 5000 UCM - $363.550 aprox.

3. Colectores solares: hasta 3500 UCM - $254.485 aprox.

4. Estufas SARA: hasta 2000 UCM - $145.420 aprox.

Los valores están sujetos a la Unidad de Cuenta Municipal y se actualizan según el Boletín Oficial.



"Esta política pública se sostiene en el tiempo porque entendemos que la transición energética es clave. Cuidamos el ambiente, acompañamos a las familias con ahorro y construimos una Rafaela más sostenible y resiliente", señalaron desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable.



Quienes deseen conocer los requisitos para acceder al reintegro o recibir asesoramiento pueden ingresar a http://www.rafaelasustentable.com, en la sección Eficiencia Energética, o comunicarse con el Instituto para el Desarrollo Sustentable por WhatsApp al (3492) 507915.