Llega el Hombre araña a la pantalla del Cine Belgrano

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano estrena "Spider-Man. Un nuevo día", cuarta película de la saga basada en el personaje de Marvel Comics.



Han pasado cuatro años desde los sucesos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y la memoria de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad ?un Spider-Man a tiempo completo?, pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.



Está dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Sadie Sink y Jon Bernthal.



Se podrá ver de viernes a martes a las 18:30, doblada y en 3D. Tiene una duración de 144 minutos y es calificación G (Público general). La entrada general es de $8300.



La Odisea

Además, continúa "La Odisea", escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon.



Basada en el poema griego homónimo de Homero, narra el largo y peligroso viaje de regreso a casa de Odiseo, el rey griego de Ítaca, así como sus encuentros con seres mitológicos mientras intenta reunirse con su esposa, Penélope, interpretada por Anne Hathaway.



El elenco incluye además a Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong?o, Samantha Morton, Zendaya y Charlize Theron.



Se podrá ver de viernes a martes a las 21:00, subtitulada. Tiene una duración de 173 minutos y es calificación SP (Supervisión parental sugerida). La entrada general es de $7500.



Espacio INCAA

Esta semana habrá dos estrenos para público infantil. Los días viernes y sábado a las 17:00 se proyectará "Colores perdidos", dirigida por Roberto De Biase.



Julian, un niño de nueve años, descubre que el Cerro Sietecolores ha perdido cuatro colores. Con la ayuda de su abuelo y una brújula mágica, emprenderá un viaje en un tren de lata con su amigo Taca, para recuperar los colores perdidos..



Tiene una duración de 82 minutos y es calificación G (Audiencia general). La entrada general es de $4000 y descuento a jubilados y estudiantes $2000.



Por último, los días domingo, lunes y martes a las 17:00 se podrá ver el film de animación "Mi pequeño Ninja: el origen", dirigido por Anders Matthensen and Thorbjørn Christoffersen (Dinamarca).



Alex solo quiere una vida normal: amigos, escuela y cero aventuras peligrosas. Pero su amigo ninja mágico ?un muñeco con vida propia, poca paciencia y una idea bastante extrema de lo que significa "hacer justicia"? se siente ignorado. Todo cambia cuando aparece un matón que provoca una serie de problemas inesperados y obliga a Alex a enfrentarse a sus propios miedos.



Su amigo ninja, preocupado, lo anima a defenderse y recuperar la confianza en sí mismo. Juntos volverán a vivir nuevas aventuras cargadas de acción y humor, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su ingenio y valentía.



Tiene una duración de 87 minutos y es calificación G (Audiencia general). La entrada general es de $4000 y descuento a jubilados y estudiantes $2000.



Promociones

Las entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50%.



Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.



Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.