Escalada en Medio Oriente: Irán confirma la muerte de tres soldados tras un nuevo ataque de Estados Unidos

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este jueves luego de que la Guardia Revolucionaria iraní confirmara la muerte de tres de sus integrantes durante un ataque militar estadounidense en la provincia de Zanjan, ubicada en el noroeste del país.

A través de un comunicado difundido por la estructura regional de la fuerza, las autoridades iraníes señalaron que los tres efectivos fallecieron durante la ofensiva y los calificaron como "mártires". El mensaje responsabilizó directamente a Washington por la operación y condenó la acción militar.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había informado el inicio de una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes. Según precisó el organismo, la ofensiva comenzó a las 20:00 (hora del Este de Estados Unidos) y fue autorizada como respuesta a los recientes intentos de ataque atribuidos a Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Desde el mando militar estadounidense sostuvieron que la operación buscó responder de manera directa a las acciones registradas el martes contra su personal en la región. En ese sentido, remarcaron que los bombardeos forman parte de una represalia destinada a proteger a las fuerzas norteamericanas desplegadas en distintos puntos de Medio Oriente.

El nuevo intercambio de ataques profundiza la crisis entre ambos países y mantiene en alerta a la comunidad internacional, que sigue de cerca la evolución del conflicto por el riesgo de una escalada de mayor magnitud con impacto en toda la región.