La herencia que apareció tras la muerte de la actriz de “La llamada” y generó una pelea familiar

Los padres de Daveigh Chase, la actriz recordada por su papel en La llamada, quedaron enfrentados en la Justicia por la administración de la herencia que dejó la artista, quien murió a los 35 años luego de atravesar una etapa de extrema vulnerabilidad y vivir durante un tiempo en la calle.

En las últimas semanas salió a la luz que Chase habría dejado un patrimonio valuado en unos 400 mil dólares, compuesto por distintos bienes personales cuyo detalle todavía no fue revelado.

El conflicto comenzó cuando Cathy Chase, madre de la actriz, presentó una solicitud judicial para convertirse en la única administradora del patrimonio de su hija. Sin embargo, su exmarido y padre de Daveigh, John Schwallier, también reclamó formar parte de la gestión de esos bienes.

Para intervenir en el proceso, Schwallier designó a un profesional especializado en administración de fondos fiduciarios y a un asistente legal, debido a que actualmente reside en Finlandia, donde formó una nueva familia.

Según documentos judiciales difundidos por Page Six, Daveigh Chase falleció sin haber dejado un testamento y, al momento de su muerte, no contaba con una vivienda estable en Los Ángeles.

La disputa por la herencia tendrá una instancia clave el próximo 26 de agosto, cuando se realice una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde se definirá quién quedará a cargo de administrar los bienes.

A pesar de la difícil situación personal que atravesó en sus últimos años, la actriz había logrado construir un patrimonio gracias a su exitosa carrera durante la infancia y adolescencia. Chase fue reconocida internacionalmente por interpretar a Samara Morgan en La llamada y por participar en otros proyectos audiovisuales.

Tras su fallecimiento, su exrepresentante reveló que la actriz tenía miles de dólares en cheques sin cobrar correspondientes a regalías de sus trabajos cinematográficos, un dinero que habría quedado acumulado durante años y del que ella desconocía su existencia.