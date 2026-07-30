Fauci se ampara en la Quinta Enmienda y reaviva la polémica en el Senado de Estados Unidos

La comparecencia del exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, ante el Senado de Estados Unidos volvió a colocar en el centro del debate la gestión de la pandemia de COVID-19. Durante la audiencia realizada el 29 de julio, el exfuncionario decidió acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense y evitó responder a más de un centenar de preguntas.

Fauci explicó que optó por ese recurso legal para resguardar sus derechos, al considerar que el interrogatorio formaba parte de una estrategia que, según su visión, buscaba comprometerlo judicialmente. La decisión generó un fuerte impacto político y alimentó nuevamente la controversia en torno a su actuación durante la crisis sanitaria.

La audiencia estuvo dominada por el intercambio con el senador republicano Rand Paul, uno de los principales críticos de Fauci desde el inicio de la pandemia. El legislador insistió en consultar sobre el presunto financiamiento estadounidense a investigaciones de "ganancia de función" realizadas en la ciudad china de Wuhan y sobre el manejo de la información oficial durante la emergencia sanitaria.

Frente a esos cuestionamientos, Fauci reiteró la postura que ha sostenido en comparecencias anteriores ante el Congreso. Afirmó que nunca autorizó ni financió investigaciones en China que encuadren dentro de la definición oficial de experimentos de "ganancia de función", rechazando las acusaciones formuladas por sus detractores.

La sesión volvió a evidenciar la profunda división política que aún persiste en Estados Unidos respecto de la respuesta gubernamental frente al COVID-19, un tema que continúa generando enfrentamientos entre dirigentes y mantiene vigente el debate sobre las decisiones adoptadas durante la pandemia.