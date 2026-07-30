Ni atún ni merluza: el pescado lleno de proteínas que favorece el colesterol saludable y el cerebro

La caballa es uno de los pescados con mayor densidad nutricional y, al mismo tiempo, una de las opciones más accesibles del mercado. Este pez, presente en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, se destaca por aportar proteínas de alto valor biológico, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales como yodo, selenio y cobre.

Según la health coach especializada en inflamación Yael Hasbani, los nutrientes de la caballa pueden favorecer la salud cardiovascular, fortalecer los huesos, mejorar la inmunidad y contribuir al buen funcionamiento del sistema nervioso.

La caballa pertenece a la familia de los escómbridos, peces de cuerpo alargado y forma fusiforme. Se caracteriza por su dorso verde azulado con líneas negras y su abdomen blanco, y suele medir entre 25 y 45 centímetros, aunque algunos ejemplares pueden alcanzar hasta 4 kilos.

Su carne es muy valorada a nivel internacional y se encuentra entre las especies más pescadas y comercializadas. Países como Dinamarca, Países Bajos, Japón, China y Noruega se encuentran entre sus principales productores y exportadores.

Cuál es la mejor forma de consumir caballa

Para aprovechar al máximo sus beneficios, Hasbani recomienda consumirla preferentemente fresca. Puede prepararse al horno, en papillote, envuelta en papel manteca o a la plancha.

Sin embargo, en Argentina la versión fresca no siempre es fácil de conseguir, por lo que la presentación en lata es la más habitual.

En ese caso, la especialista aconseja elegir conservas al natural o en aceite de oliva y escurrir el exceso antes de consumirla. Una vez preparada, puede incorporarse en ensaladas, sándwiches, tartas o tostadas.

Los beneficios de la caballa para la salud

Aunque en Argentina su consumo es menor que el del atún, Hasbani destaca que la caballa debería tener mayor presencia en la alimentación por su gran aporte nutricional.

Uno de sus principales beneficios está relacionado con su contenido de ácidos grasos omega-3, especialmente DHA y EPA, compuestos que:

Ayudan a reducir la inflamación.

Protegen la salud del corazón.

Favorecen el funcionamiento cerebral.

Estos ácidos grasos son esenciales porque el organismo humano no puede producirlos por sí mismo y debe incorporarlos a través de la alimentación.

La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir al menos dos porciones semanales de pescados grasos como la caballa debido a sus beneficios cardiovasculares. Estudios científicos han relacionado su consumo frecuente con menores niveles de colesterol y una mejor regulación de la presión arterial.

Un alimento clave para los huesos y las defensas

Entre sus nutrientes más destacados se encuentra la vitamina D, fundamental para:

Fortalecer los huesos y las articulaciones.

Favorecer la absorción del calcio.

Contribuir al funcionamiento adecuado del sistema inmunológico.

Además, la caballa aporta minerales como cobre y selenio, que participan en el mantenimiento de la estructura ósea y en diferentes procesos metabólicos del organismo.

Una fuente importante de proteínas

La caballa también se destaca por su aporte proteico. Una porción de aproximadamente 150 gramos puede aportar entre 28 y 30 gramos de proteína, nutrientes fundamentales para formar, reparar y mantener tejidos como músculos, piel, órganos y huesos.

Por esta razón, es un alimento especialmente interesante para quienes buscan sumar proteínas de calidad dentro de una dieta equilibrada.

Caballa y salud cerebral

Los pescados grasos ricos en omega-3, como la caballa, fueron asociados en diferentes investigaciones con un mejor rendimiento en algunas funciones cognitivas y un posible efecto protector sobre la memoria durante el envejecimiento.

Además, la Fundación Española de la Nutrición destaca que la caballa es fuente de riboflavina (vitamina B2), un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Por su combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, la caballa se presenta como una alternativa económica y nutritiva para incorporar pescado a la dieta habitual.