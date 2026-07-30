Santa Fe refuerza la lucha contra el microtráfico con municipios y comunas del área metropolitana

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la aplicación de la Ley de Microtráfico mediante un trabajo coordinado con municipios y comunas del Área Metropolitana. La iniciativa apunta a mejorar el intercambio de información entre los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad y la Justicia para agilizar las investigaciones sobre puntos de venta de drogas.

La propuesta fue presentada durante un encuentro realizado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, del que participaron autoridades provinciales, intendentes, presidentes comunales y representantes del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM).

Uno de los principales objetivos del programa es optimizar el flujo de datos entre los distintos organismos involucrados. De esta manera, los municipios podrán aportar información relevante sobre inmuebles, titulares catastrales y otras referencias que permitan fortalecer las investigaciones que llevan adelante la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta articulación busca actuar con mayor rapidez sobre los denominados "puntos de venta" de estupefacientes, considerados focos que suelen generar conflictos de convivencia e incrementar los niveles de violencia en los barrios.

Durante la presentación también se difundieron los resultados obtenidos en lo que va de 2026 con la implementación de la Ley de Microtráfico en las localidades que integran el ECAM. Según datos oficiales, se realizaron 119 allanamientos vinculados a la comercialización de drogas, fueron detenidas 172 personas y se secuestraron 56 armas de fuego.

Las autoridades remarcaron que estas cifras aumentan si se contabilizan los procedimientos desarrollados en el resto de los departamentos que integran la Región 1 de la Policía de Investigaciones.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Análisis Criminal destacaron que las investigaciones permitieron comprobar que muchos de los lugares utilizados para la venta de estupefacientes también estaban relacionados con otros delitos, como hechos violentos, robos y la recepción de objetos sustraídos utilizados como forma de pago.

En ese sentido, sostuvieron que la política de persecución del microtráfico no solo busca combatir la comercialización de drogas, sino también reducir otros delitos asociados que afectan la seguridad de los vecinos.

La nueva herramienta de coordinación también prevé la incorporación de canales para recibir información aportada por ciudadanos, con el propósito de generar más insumos para las investigaciones judiciales y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado en la lucha contra el narcotráfico a pequeña escala.