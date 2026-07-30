Briatore bancó a Colapinto y anticipó cambios en Alpine para la segunda mitad del año

Flavio Briatore realizó un balance de la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y volvió a respaldar públicamente a Franco Colapinto, en medio del desafío que atraviesa Alpine para mejorar su rendimiento.

El asesor ejecutivo de la escudería francesa utilizó sus redes sociales para analizar el trabajo del equipo antes del receso de verano europeo y destacó la evolución del monoplaza respecto al año pasado.

“La primera mitad de la temporada 2026 está completa”, escribió Briatore al iniciar su mensaje, en el que resaltó el progreso conseguido por Alpine. “Todo el equipo ha hecho un gran trabajo para volver a pelear en la mitad de la parrilla, lo que representa una mejora enorme respecto a dónde estábamos a esta altura del año pasado”, afirmó.

El dirigente italiano también hizo hincapié en la consistencia del equipo durante las primeras carreras del campeonato. “Hemos sumado puntos en nueve de las once carreras y seguimos en una fuerte lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores”, señaló.

De cara a la segunda parte del calendario, Briatore confirmó que Alpine trabaja en una serie de actualizaciones para mejorar el rendimiento del auto y darle más herramientas a sus pilotos. “Sabemos que llegarán desarrollos y mejoras, lo que esperamos que mejore nuestra competitividad y les dé a los pilotos las herramientas que necesitan para pelear contra Racing Bulls”, explicó.

Además, buscó despejar cualquier duda sobre posibles tensiones dentro de la estructura tras algunas actuaciones irregulares y destacó la unión del equipo. “Todo el equipo, incluidos ambos pilotos, está completamente enfocado en la batalla que tenemos por delante”, aseguró.

Por último, Briatore pidió paciencia y puso el foco en el resultado final del campeonato. “Las últimas carreras han sido difíciles, pero sabemos que lo verdaderamente importante es dónde terminemos cuando caiga la bandera a cuadros en la última carrera de la temporada”, concluyó.

Con este mensaje, el histórico dirigente italiano volvió a mostrar su confianza en el proyecto de Alpine y en el trabajo de Colapinto, quien continúa buscando consolidarse dentro de la estructura francesa.