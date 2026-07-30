Alarma en Europa: un misil ruso ingresó a Polonia durante un ataque masivo contra Ucrania

Un nuevo episodio elevó la tensión en Europa del Este luego de que un misil de crucero ruso ingresara al espacio aéreo de Polonia durante un ataque de gran escala lanzado contra Ucrania. El proyectil terminó impactando en un campo de la provincia de Lublin, a unos 90 kilómetros de la frontera ucraniana, sin provocar víctimas ni daños materiales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el hecho como una "grave violación" del espacio aéreo nacional y aseguró que las autoridades analizan el incidente con máxima atención debido a las implicancias para la seguridad del país y de la OTAN.

Según informó el ejército polaco, los radares detectaron el objeto alrededor de las 3:40 de la madrugada, cuando se desplazaba hacia el oeste. Minutos después, la señal desapareció antes de que un avión de combate F-16 pudiera interceptarlo o establecer contacto visual.

Tras perder el rastro del misil, las Fuerzas Armadas desplegaron un helicóptero Mi-24 para localizar el posible lugar de impacto. La aeronave encontró indicios en una zona rural situada entre las localidades de Tarnawa Kolonia y Tokary.

Posteriormente, efectivos policiales confirmaron la presencia de un cráter de aproximadamente diez metros de diámetro y restos dispersos de un objeto no identificado, ubicados a unos dos kilómetros de las viviendas más cercanas. Las autoridades señalaron que no hubo personas heridas ni daños en infraestructura.

Desde Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, afirmó que el proyectil era un misil de crucero ruso Kh-101 y sostuvo que su ingreso al territorio polaco se produjo en el marco de la ofensiva masiva lanzada por Moscú contra Ucrania. El funcionario aseguró que el hecho constituye una violación del espacio aéreo de un país integrante de la OTAN, lo que vuelve a poner el foco sobre los riesgos de una expansión del conflicto más allá de las fronteras ucranianas.