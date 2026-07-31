Hamas acepta un acuerdo de desarme y condiciona su cumplimiento a la retirada israelí de Gaza

El grupo islamista palestino Hamas confirmó este viernes que existe un acuerdo para avanzar hacia su desarme, aunque advirtió que su aplicación estará ligada al retiro de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y al cumplimiento de otros compromisos incluidos en el pacto.

El negociador de Hamas, Ghazi Hamad, aseguró que el entendimiento contempla la salida de Israel del territorio gazatí, la apertura de los pasos fronterizos y el cese de las operaciones militares contra integrantes del movimiento.

“Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos”, afirmó el dirigente, al remarcar que la continuidad del proceso dependerá de que ambas partes respeten las condiciones establecidas.

Hamad explicó además que el borrador fue analizado con distintas facciones palestinas y señaló que la postura del grupo dependerá de las acciones que adopte el gobierno israelí en las próximas etapas.

El anuncio surgió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que la Junta de Paz alcanzó un entendimiento para avanzar hacia el “desarme total” de Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza.

El mandatario estadounidense calificó el acuerdo como un paso histórico hacia una nueva etapa política en el enclave y sostuvo que el proceso se desarrollará mediante fases previamente establecidas.

Según la propuesta anunciada por Trump, una vez concretado el desarme de las organizaciones armadas, las tropas israelíes iniciarían una retirada progresiva de Gaza, mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajaría junto a una nueva estructura policial palestina para garantizar la seguridad del territorio.

El acuerdo abre una nueva instancia en el conflicto, aunque todavía persisten dudas sobre su implementación, los mecanismos de supervisión y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por cada una de las partes.