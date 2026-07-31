Boca sigue en busca de un goleador: descartó a Passerini y analiza nuevas opciones

Mientras afronta un tramo clave de la temporada, Boca decidió bajarse de la negociación por Lucas Passerini y continuará buscando un delantero para reforzar el plantel.

La dirigencia xeneize dio por terminadas las gestiones luego de que Belgrano fijara una cotización cercana a cinco millones de dólares por el atacante de 32 años, una cifra que el club de la Ribera consideró excesiva. De esta manera, el delantero seguirá en el Pirata y Boca ya trabaja en otras alternativas para incorporar un centrodelantero.

Passerini quedó descartado

El nombre del goleador había generado opiniones divididas entre los hinchas. Mientras algunos valoraban su experiencia y capacidad para jugar como referencia de área, otros cuestionaban su rendimiento goleador durante el último Torneo Apertura, en el que no marcó goles en 14 partidos.

No obstante, el balance del año mostraba otros números positivos: convirtió un tanto por Copa Argentina y aportó seis asistencias en el certamen local.

Boca ya descartó tres opciones

Con la caída de la negociación por Passerini, Boca acumula tres intentos frustrados en la búsqueda de un nuevo "9", todos por diferencias económicas.

Luciano Gondou: el CSKA Moscú solo aceptaba negociarlo por los 15 millones de dólares de su cláusula.

David Romero: Tigre pidió ocho millones de dólares , además de los pases de Jabes Saralegui y Kevin Zenón .

Lucas Passerini: Belgrano exigió alrededor de cinco millones de dólares, monto que Boca decidió no pagar.

La lesión de Bareiro obliga a buscar un reemplazante

La llegada de un delantero sigue siendo una prioridad para el Consejo de Fútbol, principalmente por la situación física de Adam Bareiro, quien atraviesa una lesión de recuperación incierta e incluso podría necesitar una intervención quirúrgica.

En paralelo a las conversaciones con Belgrano por Passerini, la dirigencia también consultó por las condiciones de Nicolás "Uvita" Fernández, otro de los atacantes que interesa en el mercado y que llega con buenos números en la temporada, mientras Boca continúa analizando opciones para reforzar el frente de ataque.