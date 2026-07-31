Boca clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Boca sufrió más de la cuenta, pero logró el objetivo. El equipo de Miguel Ángel Russo se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a O'Higgins en una infartante definición por penales, luego de caer 1-0 en los 90 minutos disputados en el estadio El Teniente de Rancagua.

Después de la victoria conseguida en el partido de ida, el Xeneize llegó a Chile con la ventaja en la serie, aunque el conjunto local consiguió igualarla en el segundo tiempo y forzó la definición desde los doce pasos, donde Boca fue más efectivo y terminó imponiéndose por 4-3.

Durante la primera mitad, el encuentro fue muy disputado y con pocas situaciones de peligro. Boca manejó por momentos la pelota a partir de la conducción de Leandro Paredes, pero le costó generar profundidad. Del otro lado, O'Higgins apostó por un juego intenso y buscó aprovechar los espacios para acercarse al arco defendido por Álvaro Montero.

En el complemento, el equipo chileno adelantó sus líneas y encontró el premio a los 27 minutos, cuando Francisco González capitalizó una desatención defensiva y marcó el 1-0, resultado que igualó la serie y llevó la definición a los penales.

El conjunto argentino reaccionó en el tramo final y estuvo cerca del empate con un potente remate de Leonel Flores que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el marcador no volvió a modificarse y el árbitro Wilmar Roldán decretó el final del partido.

Boca se impuso en los penales y avanzó de ronda

En la tanda, ambos equipos comenzaron con buenas ejecuciones. Leandro Paredes y Miguel Merentiel convirtieron para Boca, mientras que Francisco González y Arnaldo Castillo hicieron lo propio para O'Higgins.

La definición se inclinó a favor del Xeneize cuando Thiago Vecino desvió su remate por encima del travesaño y, poco después, Álvaro Montero contuvo el disparo de Luis Alberto Pavez, dejando a Boca a un paso de la clasificación.

Aunque Tomás Aranda no pudo convertir el penal decisivo tras la atajada de Omar Carabalí, el fallo posterior del conjunto chileno terminó sellando el triunfo de Boca por 4-3 desde los doce pasos.

Con la clasificación asegurada, el equipo argentino ya conoce a su próximo rival: Deportivo Recoleta, de Paraguay, que terminó como líder del Grupo D y será el adversario del Xeneize en los octavos de final de la Copa Sudamericana.