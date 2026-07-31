Se presentará en Rafaela la muestra "Imágenes que contruyen memoria colectiva" y una charla abierta con Alejandro Mirochnik, sobreviviente del atentado a la AMIA

La Municipalidad de Rafaela, en conjunto con la Comunidad Judía de Rafaela, el Vaad Hakehilot y AMIA, invitan a toda la ciudadanía a participar de la inauguración de la muestra fotográfica "Imágenes que construyen memoria colectiva", en homenaje a las víctimas y en ejercicio constante de la memoria por el atentado a la AMIA. El acto de apertura tendrá lugar el domingo 2 de agosto a las 16:30 en el Archivo Histórico Municipal de Rafaela.



La jornada contará con una charla abierta y gratuita a cargo de Alejandro Mirochnik, sobreviviente del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. Mirochnik quedó atrapado durante casi nueve horas en el ascensor del edificio de la calle Pasteur 633 hasta ser rescatado. Su historia representa un conmovedor testimonio de fortaleza, resiliencia y superación personal.



Esta será una oportunidad inédita para Rafaela, ya que marcará la primera vez que un sobreviviente del atentado a la AMIA comparte su testimonio presencialmente en nuestra ciudad.



La muestra podrá visitarse de forma libre y gratuita hasta el viernes 7 de agosto. Contacto e información al teléfono 570556 / correo: [email protected].



Organizan y adhieren: AMIA Comunidad Judía - Vaad Hakehilot (Federación de Comunidades Judías Argentinas) - Comunidad Judía de Rafaela - Archivo Histórico Municipal - Municipalidad de Rafaela.