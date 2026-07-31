Bryan Mayer presentó en el Concejo su proyecto para reformar la ZEC: media hora gratis y un esquema de tarifas progresivas

El dirigente de La Libertad Avanza formalizó una iniciativa que busca incentivar la rotación vehicular en el centro de Rafaela, beneficiar a quienes realizan trámites o compras rápidas y desalentar las estadías prolongadas sin afectar a los empleados céntricos.

El dirigente de La Libertad Avanza, Bryan J. Mayer, presentó formalmente en el Concejo Municipal de Rafaela un proyecto para modificar el funcionamiento de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), con el objetivo de incentivar la rotación de vehículos, reducir el costo para quienes permanecen poco tiempo en el centro y encarecer progresivamente las estadías más largas.

La iniciativa surgió luego de que comenzara a debatirse la posibilidad de incrementar las tarifas y ampliar el área de estacionamiento medido, una alternativa con la que Mayer manifestó públicamente su desacuerdo.

"Esa idea solamente persigue recaudar más dinero a costa de los vecinos sin resolver el problema de fondo", sostuvo el dirigente libertario, quien recordó que el verdadero objetivo de la ZEC es facilitar la circulación y garantizar que existan lugares disponibles para quienes concurren al centro a realizar compras, trámites o gestiones.

"El espíritu de la ZEC es fomentar la circulación en el centro y evitar que algunos se queden estacionados muchas horas, perjudicando al resto que quiere comprar o hacer trámites en la misma zona", afirmó.

Según explicó, tras hacer pública su postura recibió numerosas consultas y propuestas de vecinos, lo que terminó impulsándolo a elaborar un proyecto concreto.

"Muchos van 15 o 30 minutos y terminan pagando una hora. Además, con el sistema actual el costo aumenta de manera lineal: no hay un incentivo real para las estadías cortas ni un desaliento progresivo para quienes dejan el auto durante varias horas. Eso es lo que proponemos cambiar", señaló.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

La propuesta establece que el cobro deje de realizarse por horas completas y pase a efectuarse por fracciones de media hora.

El esquema planteado contempla:

Primera media hora gratuita.

Segunda media hora con tarifa bonificada.

Tercera media hora al valor habitual.

Desde las dos horas en adelante, incrementos progresivos , con el objetivo de desalentar que un mismo vehículo permanezca estacionado durante largos períodos.

De acuerdo con Mayer, el valor base continuará siendo de 4 UCM por cada media hora, tal como ocurre actualmente, aunque se aplicarán bonificaciones para las permanencias breves y aumentos escalonados para las más extensas.

"Las fracciones tienen un precio base de 4 UCM cada una, al igual que hoy. Lo que hacemos es aplicar bonificaciones para las estadías cortas y, superada la hora y media, un aumento progresivo para desalentar que un auto ocupe el mismo lugar durante varias horas", explicó.

Sin cambios para empleados y frentistas

Uno de los aspectos que el proyecto busca preservar es la situación de quienes trabajan diariamente en el centro.

La iniciativa establece que los empleados céntricos continuarán abonando el mismo importe que actualmente por los turnos completos de estacionamiento, evitando un incremento en sus costos habituales.

"No es lo mismo quien viene a trabajar en auto y está dispuesto a pagar turnos completos todos los días que un vecino que viene esporádicamente", argumentó Mayer.

Asimismo, el proyecto mantiene sin modificaciones el régimen vigente para los frentistas residentes, por lo que ese beneficio permanecería intacto.

Para el dirigente libertario, la propuesta apunta a respetar la finalidad original de la ZEC: favorecer la rotación de vehículos, facilitar el acceso al centro y evitar que el sistema se transforme únicamente en una herramienta de recaudación.

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