Viotti elige el camino más fácil: después de los aumentos históricos de impuestos, ahora recorta el transporte público

La gestión del intendente Leonardo Viotti volvió a tomar una decisión que golpea directamente a los vecinos. La Municipalidad de Rafaela anunció una reorganización del transporte público urbano que implica una reducción de frecuencias y, lo más preocupante, la eliminación total del servicio los sábados.

Lejos de representar una mejora, la medida confirma una tendencia que ya se viene observando desde hace tiempo: cuando aparecen los problemas financieros, el Gobierno municipal opta por recortar prestaciones en lugar de revisar su propia administración.

A partir del lunes 3 de agosto, las líneas 1 y 3 pasarán a circular cada 50 minutos, mientras que las líneas 2, 4 y 5 mantendrán una frecuencia de 45 minutos. Además, desde el sábado 8 de agosto el servicio dejará de funcionar completamente durante esa jornada.

Como explicación, el Municipio argumentó la necesidad de "optimizar recursos" frente a la caída de ingresos y la baja demanda de pasajeros los sábados. También informó que el nuevo esquema incorporará un recorrido semanal hacia el Cementerio Municipal.

Sin embargo, detrás de esa explicación aparece una pregunta inevitable: ¿cómo llegó la Municipalidad a esta situación?

Durante la gestión de Leonardo Viotti, los rafaelinos soportaron los mayores aumentos de tasas municipales de los últimos años. La presión tributaria creció de manera inédita con el argumento de mejorar los servicios y ordenar las cuentas públicas.

Pero hoy ocurre exactamente lo contrario.

Con una carga impositiva récord, la ciudad no recibe mejores prestaciones. Por el contrario, los servicios comienzan a reducirse. Y el transporte público es el último ejemplo de una administración que, frente a la falta de recursos provocada por una gestión deficiente, parece no encontrar otra salida que recortar derechos de los ciudadanos.

Lo más preocupante es que da la sensación de que en la Municipalidad a nadie se le cayó una idea. No aparecen propuestas para hacer más eficiente el sistema, generar nuevas fuentes de financiamiento, incentivar el uso del transporte o revisar gastos políticos y administrativos antes de afectar a los usuarios.

La solución elegida fue la más simple: sacar colectivos de la calle.

La decisión también envía un mensaje contradictorio. Mientras en muchas ciudades se busca fortalecer el transporte público para reducir el uso del automóvil, mejorar la movilidad y brindar un servicio esencial a trabajadores, estudiantes y adultos mayores, en Rafaela se opta por desmantelarlo parcialmente.

El argumento de la baja demanda tampoco alcanza para justificar una medida de semejante impacto. Si los vecinos utilizan menos el colectivo, quizás el problema no sea solamente la cantidad de pasajeros, sino también la calidad del servicio, las frecuencias, los recorridos o la falta de políticas que incentiven su utilización.

En definitiva, cuando una administración atraviesa dificultades económicas existen dos caminos: gestionar mejor o recortar servicios. La gestión de Leonardo Viotti parece haber elegido el segundo.

Y esa decisión resulta aún más difícil de explicar después de haber aplicado los aumentos de impuestos más importantes de la historia reciente de Rafaela.

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