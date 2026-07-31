La ZEC de Viotti: cuando recaudar importa más que prestar un servicio

Cada decisión política deja al descubierto cuáles son las verdaderas prioridades de un gobierno. Y en el caso del intendente Leonardo Viotti, todo indica que la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) dejó de ser una herramienta para ordenar el tránsito y favorecer la actividad comercial del centro para convertirse, simplemente, en una caja recaudatoria.

El objetivo original de la ZEC nunca fue cobrar por cobrar. Su razón de ser es generar rotación vehicular, facilitar que quienes llegan al centro encuentren un lugar para estacionar y evitar que los mismos vehículos ocupen durante horas los espacios más demandados.

Sin embargo, nada de eso parece estar hoy en el centro de las preocupaciones del Gobierno municipal.

La propuesta impulsada por la administración de Viotti apunta a aumentar el costo del sistema y ampliar la zona de cobro. Es decir, más vecinos pagando y durante más tiempo. Pero en ningún momento se explicó cómo esas medidas mejorarán la circulación, incrementarán la rotación de vehículos o beneficiarán al comercio céntrico.

Porque ahí está el verdadero problema.

Cuando un gobierno solo habla de cuánto va a cobrar y nunca de cómo va a mejorar el servicio, es inevitable pensar que su prioridad no es la movilidad urbana, sino la recaudación.

Si la finalidad fuera realmente optimizar el funcionamiento de la ZEC, el debate giraría alrededor de nuevas herramientas para incentivar las estadías cortas, desalentar las permanencias excesivas y hacer más eficiente el sistema. Pero ese debate prácticamente no existe.

En ese contexto aparece la propuesta presentada por Bryan Mayer, que al menos intenta recuperar el espíritu original del estacionamiento medido. La media hora gratuita y un esquema de tarifas progresivas apuntan justamente a premiar a quien realiza un trámite o una compra rápida y penalizar a quien deja el vehículo durante varias horas ocupando un lugar estratégico.

Se puede coincidir o no con esa iniciativa. Puede perfeccionarse o modificarse. Pero tiene una lógica de servicio público.

Lo preocupante es que desde el Ejecutivo municipal no haya aparecido hasta ahora una propuesta que demuestre la misma preocupación por mejorar el funcionamiento de la ZEC.

La gestión de Viotti parece mirar el sistema únicamente desde la calculadora.

Y esa forma de gobernar ya se repite en otras áreas. Primero se piensa cuánto dinero puede ingresar. Después, si queda tiempo, se discute para qué sirve el servicio.

Los vecinos no necesitan una ZEC diseñada para recaudar más. Necesitan una ZEC que cumpla la función para la que fue creada: ordenar el estacionamiento, favorecer la actividad comercial y facilitar la vida de quienes todos los días utilizan el centro de Rafaela.

Cuando la recaudación reemplaza al servicio como objetivo principal, el Estado deja de estar al servicio del ciudadano para empezar a servirse de él.

Y esa diferencia, aunque algunos intenten disimularla, los rafaelinos la perciben cada vez con mayor claridad.