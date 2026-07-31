Mársico contra las usurpaciones: “No se puede premiar a quienes violan la ley”

Resumen

El concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto para que Aguas Santafesinas S.A. pueda cortar el servicio de agua en inmuebles ocupados ilegalmente.

La medida sería aplicable cuando exista una denuncia formal por usurpación ante el Ministerio Público de la Acusación .

El edil sostiene que no debe garantizarse un servicio público a quienes ingresan a una propiedad mediante un delito.

Mársico también recordó su propuesta para avanzar con la suspensión del servicio eléctrico en casos similares.

El planteo busca desalentar las ocupaciones ilegales y defender el derecho a la propiedad privada.

Mársico endurece su postura contra las usurpaciones: “Los delincuentes no pueden tener beneficios”

El concejal Lisandro Mársico (PDP – Unidos) presentó un proyecto que promete abrir un fuerte debate en Rafaela: impedir que quienes ocupan ilegalmente un inmueble continúen accediendo al servicio de agua potable mientras permanezcan en esa situación.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la concejal Carla Boidi, solicita a Aguas Santafesinas S.A. modificar el reglamento del usuario para habilitar el corte del servicio en aquellas viviendas tomadas de manera ilegal, siempre que exista una denuncia formal por usurpación realizada ante el Ministerio Público de la Acusación por parte de autoridades municipales, provinciales o nacionales.

El mensaje político del edil es contundente: quien viola la ley no puede recibir beneficios como si fuera un ocupante legítimo.

“La usurpación genera violencia e indignación”

Mársico sostuvo que la ocupación ilegal de viviendas y terrenos se transformó en una problemática que genera conflictos sociales, judiciales y situaciones de violencia.

“Se ha tornado práctica frecuente en la Ciudad que individuos ocupan de manera ilegal propiedades que no les pertenecen, generando conflictos legales y sociales, acompañados con hechos de violencia, que provocan impotencia e indignación en la comunidad”, expresó el concejal.

Para el dirigente demoprogresista, el Estado debe actuar con firmeza frente a quienes avanzan sobre la propiedad privada y generan perjuicios a los verdaderos propietarios y vecinos de los sectores afectados.

El argumento legal

En los fundamentos del proyecto, Mársico recordó que el artículo 181 del Código Penal Argentino establece penas para quienes cometen el delito de usurpación mediante violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad.

Según el concejal, la legislación vigente reconoce la gravedad de este tipo de hechos y protege el derecho de propiedad, por lo que considera necesario sumar herramientas que desalienten nuevas ocupaciones ilegales.

“Debe negarse la posibilidad de brindar el servicio público de provisión de agua a los ocupantes ilegales del inmueble”, afirmó.

Va por más: también cuestiona el suministro eléctrico

Mársico dejó en claro que su planteo no se limita al servicio de agua. Recordó que anteriormente presentó una iniciativa para avanzar también sobre la suspensión del suministro eléctrico en inmuebles usurpados.

Para el concejal, el objetivo es evitar que la ocupación ilegal termine siendo una alternativa viable para quienes ingresan por la fuerza o de manera clandestina a una propiedad.

“No se trata de castigar a nadie, sino de no transformar un delito en una situación con beneficios garantizados por el Estado”, es el espíritu de la propuesta.

El proyecto abre una discusión de fondo sobre los límites del Estado frente a las usurpaciones: garantizar servicios básicos o priorizar la defensa de quienes fueron despojados de sus propiedades.



