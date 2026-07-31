Boca ya tiene rival en la Copa Sudamericana: así llega Deportivo Recoleta a los octavos de final

Boca ya conoce al rival que tendrá en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras superar a O'Higgins en los playoffs, el Xeneize se enfrentará a Deportivo Recoleta, el equipo paraguayo que se convirtió en una de las grandes sorpresas de la presente edición del torneo.

El conjunto paraguayo fue la revelación del Grupo D, donde compartió zona con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. Aunque llegaba como uno de los equipos de menor perfil, logró dar el golpe y avanzar directamente a octavos de final.

La clasificación la selló en la última fecha con un histórico triunfo por 1-0 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, gracias al gol de Allan Wlk. Ese resultado le permitió terminar como líder del grupo con 8 puntos y dejó eliminado al Ciclón, que finalizó tercero.

La serie marcará un hecho inédito, ya que Boca y Deportivo Recoleta nunca se enfrentaron de manera oficial en torneos organizados por la CONMEBOL.

Cuándo se juega la serie entre Boca y Deportivo Recoleta

Por haber finalizado primero en su grupo, Deportivo Recoleta definirá la llave como local, mientras que Boca, proveniente de los playoffs, abrirá la serie en condición de local.

El partido de ida se disputará en La Bombonera entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la revancha se jugará en Paraguay entre el 18 y el 20 de agosto, con un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana en juego.