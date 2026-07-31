Trump encendió la alarma migratoria y advirtió sobre un posible escenario similar en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner el foco en la problemática migratoria y utilizó el reciente episodio registrado en Ceuta, España, para lanzar una advertencia de cara al futuro político de su país.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario estadounidense aseguró que una situación similar podría repetirse en territorio norteamericano si el Partido Demócrata logra imponerse en las elecciones presidenciales de 2028.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, afirmó Trump al referirse al ingreso masivo de migrantes ocurrido en la ciudad española ubicada en la costa norte de África.

El jefe de la Casa Blanca también cuestionó una eventual llegada de los demócratas al gobierno y sostuvo: “Si llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”, en un mensaje con fuerte tono electoral.

La declaración surgió luego del episodio registrado en Ceuta, donde miles de personas provenientes de Marruecos intentaron ingresar de manera irregular al territorio español. Los cruces se produjeron por distintas vías, incluyendo pasos marítimos y zonas fronterizas terrestres.

El operativo de contención quedó superado por la magnitud de la llegada de migrantes y las fuerzas de seguridad españolas debieron reorganizar el despliegue. La situación generó tensión entre las autoridades y los sindicatos policiales, que cuestionaron la respuesta del gobierno marroquí ante el avance de los cruces.

Además, el intento de ingreso dejó un saldo trágico, con decenas de personas fallecidas en el mar mientras intentaban alcanzar la costa española. Equipos de seguridad y rescate trabajaron durante horas para recuperar cuerpos y asistir a quienes lograron atravesar la frontera.

El episodio volvió a instalar el debate sobre el control migratorio en Europa y fue utilizado por Trump como argumento para reforzar su discurso sobre seguridad fronteriza y políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos.