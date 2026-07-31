Asia acompaña la negativa de UEFA y CONCACAF al proyecto de Infantino

El proyecto de Gianni Infantino para abrir la FIFA a inversores privados sigue sumando rechazos. Esta vez fue la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que expresó públicamente su oposición al plan de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE) y vender una participación de los activos comerciales del organismo.

A través de un comunicado difundido tras una reunión en Kuala Lumpur, la AFC, en representación de sus 47 asociaciones miembro, manifestó su respaldo a las posturas adoptadas previamente por UEFA y CONCACAF, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la iniciativa.

"La AFC se solidariza con la UEFA y la CONCACAF al expresar su profunda preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones y por el proceso de toma de decisiones en torno a la FFE. El hecho de que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte. El fútbol jamás debería haber estado en esta situación", señaló el comunicado.

La AFC cuestionó la gestión de Infantino

La confederación asiática también apuntó contra la conducción de Gianni Infantino, al considerar que la FIFA todavía no brindó respuestas sobre los principales cuestionamientos relacionados con la gobernanza del proyecto y el proceso de aprobación.

Además, criticó la forma en la que fue presentada la iniciativa y sostuvo que no existió una consulta adecuada con las confederaciones ni con los órganos estatutarios del organismo.

"Este enfoque socava la confianza en el marco de gobernanza de la FIFA y disminuye la autoridad de sus órganos estatutarios. Ningún proceso de consulta posterior puede sustituir la colaboración temprana con los órganos pertinentes de la FIFA y la comunidad futbolística", remarcó la AFC.

La oposición al proyecto gana fuerza

Con el rechazo de UEFA, CONCACAF y la AFC, ya son 143 de las 211 asociaciones miembro de la FIFA las que, según los comunicados emitidos por cada confederación, se posicionaron en contra de la creación de la FFE, una cifra que podría representar una mayoría suficiente para bloquear la iniciativa impulsada por Infantino.

Por su parte, la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) aún no fijó una postura definitiva, aunque confirmó que analizará la propuesta durante una reunión de su Comité Ejecutivo prevista para agosto e invitó a sus asociaciones miembro a participar del proceso de consulta antes de tomar una decisión.