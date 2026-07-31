La Premier League elimina las apuestas del frente de las camisetas desde esta temporada

La Premier League puso en marcha una de las modificaciones comerciales más importantes de los últimos años: desde el inicio de la nueva temporada, los clubes ya no podrán lucir casas de apuestas como patrocinador principal en el frente de sus camisetas.

La medida había sido aprobada en 2023, pero su implementación se postergó para permitir que los clubes finalizaran los contratos comerciales que mantenían vigentes con las empresas del sector. De esta manera, el torneo inglés busca reducir la exposición de la publicidad vinculada al juego entre futbolistas e hinchas.

Al momento de aprobarse la normativa, 11 de los 20 equipos de la Premier League tenían a compañías de apuestas como sponsor principal de sus camisetas.

Nuevos patrocinadores en las camisetas

Con la salida de las casas de apuestas del principal espacio publicitario de la indumentaria, los clubes diversificaron sus acuerdos comerciales.

Los nuevos patrocinadores pertenecen a distintos sectores económicos:

Empresas del sector financiero , presentes en cinco clubes.

Aerolíneas , que patrocinan a tres equipos.

Tecnología y alimentación , con dos instituciones cada una.

También aparecen compañías de recursos humanos, seguros, software, telecomunicaciones y turismo.

Además, Chelsea, Nottingham Forest y Sunderland iniciarán la temporada sin publicidad en el frente de sus camisetas.

Las apuestas seguirán presentes, pero con menor visibilidad

La nueva reglamentación no elimina por completo la publicidad de las casas de apuestas dentro de la Premier League. La prohibición alcanza únicamente al patrocinador principal ubicado en el pecho de la camiseta.

Por ese motivo, estas empresas podrán seguir apareciendo en las mangas de la indumentaria, los pantalones, la cartelería de los estadios y otros espacios publicitarios, aunque con una exposición mucho menor que la que tuvieron en las últimas temporadas.