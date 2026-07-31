La pesquisa judicial en Estados Unidos suma tensión: un posible acuerdo de inmunidad podría acelerar una causa que involucra a dirigentes de la AFA

La negociación de un acuerdo de inmunidad postergó la declaración de un testigo ante el Gran Jurado de Miami.

La Justicia estadounidense investiga presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.

La pesquisa busca reconstruir el recorrido de aproximadamente 300 millones de dólares.

La investigación alcanza a dirigentes de la AFA, empresarios y sociedades comerciales vinculadas con operaciones internacionales.

Los fiscales también analizan movimientos realizados a través de entidades financieras de Estados Unidos.

El Gran Jurado decidirá si las pruebas permiten avanzar hacia una acusación formal.

La investigación que desarrollan la Justicia federal de Estados Unidos y el Departamento de Justicia sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas con negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una instancia considerada determinante. La negociación iniciada por uno de los testigos citados por el Gran Jurado de Miami para obtener inmunidad antes de declarar abrió un nuevo escenario que podría aportar elementos relevantes para el avance del expediente.

La audiencia prevista para esta semana finalmente no se llevó a cabo debido a que continúan las conversaciones entre el testigo y los fiscales estadounidenses. Bajo el sistema judicial de ese país, este tipo de acuerdos suele utilizarse para obtener información de personas con acceso directo a operaciones bajo investigación, garantizando determinados beneficios procesales a cambio de una colaboración considerada sustancial.

El expediente es llevado adelante por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida junto con el Departamento de Justicia, que intentan establecer si determinadas operaciones comerciales desarrolladas en territorio estadounidense pudieron haber derivado en delitos de lavado de activos y fraude bancario.

En esta etapa de la investigación, los fiscales buscan reconstruir el circuito completo del dinero generado por contratos internacionales relacionados con encuentros amistosos de la Selección Argentina y diversos acuerdos comerciales celebrados con empresas privadas. La finalidad es determinar el origen de los fondos, el recorrido que siguieron dentro del sistema financiero estadounidense y el destino final de esos recursos.

Uno de los principales ejes de la pesquisa gira alrededor de TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos cuyos movimientos financieros concentran buena parte de las medidas probatorias ordenadas hasta el momento. Los investigadores procuran verificar la administración de aproximadamente 300 millones de dólares que, según la hipótesis inicial, habrían sido movilizados desde 2021 mediante distintas operaciones comerciales.

La documentación requerida por los fiscales incluye registros societarios, contratos, comunicaciones y toda otra evidencia que permita reconstruir los vínculos entre esa empresa y altas autoridades de la AFA, además de empresarios relacionados con la organización de eventos deportivos y acuerdos comerciales internacionales.

Entre las personas alcanzadas por la investigación aparecen el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; Diego Lucero y el empresario Javier Faroni. Todos ellos forman parte de las líneas investigativas que desarrolla el Gran Jurado, aunque hasta el momento no se formularon acusaciones formales.

La pesquisa también se extiende sobre la operatoria bancaria utilizada para canalizar los fondos. Según la información reunida por los investigadores, las transacciones bajo análisis habrían pasado por cuentas abiertas en distintas entidades financieras estadounidenses, motivo por el cual no se descarta que representantes de esos bancos sean convocados para aportar documentación y explicar el funcionamiento de las operaciones detectadas.

Los fiscales buscan además establecer si existió una estructura empresarial destinada a distribuir o canalizar los recursos mediante distintas sociedades comerciales. En ese sentido, la investigación preliminar alcanza a una decena de empresas que habrían intervenido, de una u otra forma, en el movimiento de los fondos que actualmente son objeto de análisis.

La eventual declaración del testigo que negocia inmunidad es observada con especial expectativa porque podría contribuir a confirmar o descartar parte de la información obtenida durante los últimos meses mediante documentación bancaria, registros societarios y otros elementos incorporados al expediente.

Como ocurre en este tipo de procedimientos, las deliberaciones del Gran Jurado permanecen bajo estricta reserva. Ese órgano deberá determinar si la evidencia reunida resulta suficiente para avanzar hacia una acusación formal o si corresponde profundizar la investigación antes de adoptar una definición.

Mientras continúan las medidas probatorias, la causa sigue ampliando su alcance sobre las operaciones financieras realizadas en Estados Unidos, en un expediente que procura establecer si los movimientos de fondos vinculados con negocios internacionales de la AFA respetaron las normas previstas por la legislación federal estadounidense.