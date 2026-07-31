La UEFA amenaza con abandonar los torneos de FIFA por el plan de privatización de Infantino

La disputa entre la FIFA y la UEFA alcanzó un nuevo nivel de tensión. El organismo europeo anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que no participará en ninguna competencia organizada por la FIFA si prospera el proyecto impulsado por Gianni Infantino para abrir a inversores privados parte de los activos comerciales del fútbol mundial.

El conflicto estalló luego de que la FIFA presentara el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva estructura destinada a gestionar los derechos comerciales del Mundial y del Mundial de Clubes —como televisión, patrocinio, venta de entradas y licencias— con la posibilidad de incorporar capital privado.

La postura fue oficializada mediante un comunicado difundido por la UEFA tras una reunión de urgencia celebrada en Europa, a menos de un año del Mundial Femenino de Brasil 2027.

La respuesta de Infantino y el rechazo de la UEFA

Frente a las críticas, Gianni Infantino defendió la iniciativa y aseguró que busca "democratizar" los recursos del fútbol para generar mayores ingresos destinados al desarrollo del deporte en todo el mundo.

Sin embargo, la explicación no convenció a la UEFA, que cuestionó tanto el contenido del proyecto como la forma en que fue presentado.

"Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande para el fútbol haya sido concebida en secreto", sostuvo el organismo europeo, que además acusó a la FIFA de intentar imponer una decisión mediante "un modelo de gobernanza basado en la intimidación".

La dura advertencia de Europa

En su declaración conjunta, la UEFA y sus 55 asociaciones nacionales rechazaron de manera unánime la posibilidad de que la Copa del Mundo y otras competencias de la FIFA pasen a tener participación de inversores privados.

Según el comunicado, "la Copa del Mundo no está en venta" y permitir el ingreso de accionistas externos cambiaría para siempre el modelo de gestión del fútbol, ya que las decisiones deportivas quedarían condicionadas por intereses económicos.

El organismo también advirtió que, si la propuesta sigue adelante, ninguna selección afiliada a la UEFA disputará torneos organizados por la FIFA, salvo que el proyecto sea retirado por completo y existan garantías de que no volverá a plantearse una privatización similar.

"La Copa Mundial pertenece al fútbol. Mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta", concluyó el comunicado, dejando en claro la firme oposición del continente al plan promovido por la FIFA.