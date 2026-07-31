La Liga abrió un expediente extraordinario contra Barcelona por el caso Julián Álvarez

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un procedimiento disciplinario contra Barcelona por los presuntos contactos mantenidos con Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid. El organismo designó a un instructor para llevar adelante la investigación y notificó oficialmente a ambas instituciones.

Desde el club catalán confirmaron que recibieron la comunicación y ahora esperan la apertura del plazo correspondiente para presentar su descargo y ejercer su derecho de defensa.

La denuncia presentada por Atlético de Madrid

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Atlético de Madrid el pasado 30 de junio ante la RFEF y la FIFA. La entidad rojiblanca sostiene que Barcelona habría negociado directamente con Julián Álvarez pese a que el futbolista mantiene contrato vigente hasta 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Según el club madrileño, esa conducta podría vulnerar las normas de la FIFA sobre el denominado "período protegido", que impide iniciar negociaciones con jugadores bajo contrato sin la autorización de su club.

Como el delantero argentino tiene 26 años y firmó su actual vínculo hace apenas dos temporadas, todavía no se habría cumplido el plazo reglamentario previsto por la normativa internacional. En caso de comprobarse una infracción, Barcelona podría enfrentar sanciones deportivas, entre ellas la imposibilidad de incorporar futbolistas durante dos mercados de pases.

Una negociación que generó fuerte tensión

El conflicto entre ambos clubes fue escalando en los últimos meses. Desde Atlético de Madrid denunciaron públicamente supuestos contactos del Barcelona con el entorno del jugador y cuestionaron las declaraciones realizadas desde el club catalán.

De acuerdo con medios españoles, Barcelona habría presentado ofertas cercanas a los 100 millones de euros, mientras que también trascendió un sondeo de Real Madrid por unos 150 millones. Sin embargo, la postura del Atlético nunca cambió: Julián Álvarez no está en venta y solo podría salir mediante el pago íntegro de su cláusula de rescisión.

La situación también tomó mayor repercusión cuando el propio delantero manifestó, tras un partido con la Selección argentina, su intención de afrontar nuevos desafíos en el futuro. Más tarde, el presidente de Barcelona, Joan Laporta, reconoció públicamente el interés del entrenador Hansi Flick por incorporar al atacante, lo que provocó una dura respuesta del consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, quien reiteró que el club no tiene intención de negociar la salida del futbolista.