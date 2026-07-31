Santa Fe confirmó cuándo se pagarán los aumentos salariales y anunció el cronograma de haberes de julio

El Gobierno de Santa Fe confirmó que los incrementos salariales acordados en la última negociación paritaria serán abonados mediante una planilla complementaria entre el 15 y el 20 de agosto.

La información fue comunicada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa realizada en Rosario, donde además anunció que el próximo lunes comenzará el cronograma de pago de los salarios y haberes correspondientes al mes de julio.

La funcionaria ratificó que la mejora salarial también alcanzará a los docentes, pese al rechazo de las organizaciones gremiales AMSAFE y SADOP a la propuesta presentada por la Provincia.

“Es injusto que los docentes no perciban el aumento”, sostuvo Coudannes, quien además señaló que las discusiones salariales volverán a retomarse dentro de seis meses, siguiendo el esquema habitual de negociación.

En las últimas horas, el Ejecutivo provincial publicó los decretos que formalizan los aumentos para la administración central y el sector de salud, mientras se espera la normativa correspondiente para el ámbito educativo.

Los detalles de la actualización salarial

Para los trabajadores de la administración pública central, la nueva política salarial contempla una compensación especial destinada a aquellos empleados cuyos ingresos no hayan alcanzado una suba equivalente al 17,1%, porcentaje que corresponde a la inflación acumulada durante el primer semestre del año.

Además, se estableció un aumento total del 10,1% sobre los valores salariales consolidados de junio de 2026, aplicado de manera progresiva durante el segundo semestre.

El incremento se distribuirá en seis etapas: un 2% desde julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y dos tramos del 1,5% en noviembre y diciembre.

La Provincia también fijó pisos salariales para garantizar que la mejora tenga impacto en los ingresos de bolsillo. De esta manera, el aumento no podrá ser inferior a determinados montos mínimos: $80.000 desde julio, $100.000 desde agosto, $130.000 desde octubre y $180.000 desde diciembre.

Con el nuevo esquema, ningún empleado provincial debería percibir un salario neto inferior a $857.479 desde julio de 2026, mientras que ese piso alcanzará los $925.573 a partir de diciembre.

Impacto en jubilados y pensionados

El acuerdo también contempla el traslado de los aumentos al sector pasivo, aunque la aplicación no será inmediata debido a la vigencia de la emergencia previsional provincial.

Según explicaron desde el Gobierno, las mejoras para jubilados y pensionados comenzarán a aplicarse dentro de los próximos 30 días, aunque aseguraron que no habrá interrupciones en la actualización de haberes.

Con el nuevo esquema, la jubilación mínima provincial llegará en agosto a $643.524 y alcanzará los $685.164 en diciembre. En tanto, las pensiones pasarán a $482.643 el próximo mes y llegarán a $520.971 hacia fin de año.

El Ejecutivo provincial busca así avanzar con la aplicación del acuerdo salarial mientras mantiene abiertas las negociaciones con los distintos sectores estatales.