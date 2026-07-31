Santa Fe comienza la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026 con un nuevo ícono en la Costanera

La ciudad de Santa Fe dio un nuevo paso en los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026 con la instalación de un pórtico en la Costanera Este, una estructura que albergará la pantalla oficial con la cuenta regresiva hacia el inicio de la competencia deportiva.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, informó que el cronómetro comenzará a funcionar primero en Rosario y, posteriormente, será instalado en Santa Fe y Rafaela, las otras dos ciudades que compartirán la organización del certamen internacional.

Según explicó la funcionaria, la colocación de estas estructuras simboliza la entrada en la etapa final de la preparación del evento y busca acercar a la comunidad al inicio de una de las competencias deportivas más importantes que recibirá la provincia.

En paralelo, continúan las obras y los trabajos de adecuación de la infraestructura deportiva. Desde el Gobierno destacaron que se incorporaron especialistas internacionales para supervisar distintas instalaciones y garantizar que los escenarios cumplan con los estándares exigidos para competencias de nivel continental.

Las autoridades remarcaron que la inversión no solo permitirá desarrollar los Juegos en condiciones óptimas, sino que dejará infraestructura de alto nivel para el deporte santafesino una vez finalizado el evento. Además, sostuvieron que las mejoras beneficiarán a futuras generaciones de atletas y fortalecerán el crecimiento de diversas disciplinas.

Santa Fe será sede de numerosas competencias, entre ellas pruebas de atletismo, deportes acuáticos, handball, tiro, escalada y otras especialidades. También participarán clubes e instituciones deportivas que aportarán instalaciones para completar el esquema organizativo.

El Ejecutivo provincial destacó además el impacto que tendrá el certamen más allá del ámbito deportivo. Se espera un importante movimiento turístico, comercial, hotelero y gastronómico, con visitantes provenientes de distintos países de Sudamérica.

Respecto al avance de las obras, indicaron que el estadio multipropósito de Santa Fe ya supera el 80% de ejecución, mientras que en Rosario continúan los trabajos en el Arena y el velódromo. En las próximas semanas también se completará la instalación del equipamiento específico para algunas disciplinas, manteniendo el cronograma previsto.

Como parte del legado que dejarán los Juegos, el Gobierno provincial prevé desarrollar actividades educativas vinculadas al evento, promoviendo la participación de estudiantes en las distintas sedes para acercarlos al deporte y fomentar valores relacionados con la actividad física.

Con la cuenta regresiva a punto de comenzar y las obras entrando en su tramo final, Santa Fe se prepara para recibir un evento que busca consolidar a la provincia como uno de los principales escenarios deportivos del país y proyectarla como sede de futuras competencias internacionales.