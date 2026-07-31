Castagneto cuestionó el nuevo DNU migratorio y acusó al Gobierno de “odiar al pueblo argentino”

Carlos Castagneto cuestionó el DNU 681/2026 que modificó la Ley de Migraciones.

El diputado acusó al Gobierno de actuar con odio y desprecio hacia el pueblo argentino.

Las críticas incluyeron cuestionamientos a la política económica, social y de defensa de la soberanía.

El legislador también expresó reparos sobre la postura oficial respecto de las Islas Malvinas.

El DNU amplía las causales para impedir el ingreso o expulsar extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina.

Las declaraciones profundizaron el debate político generado por la nueva política migratoria del Gobierno nacional.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Carlos Castagneto, integrante de Unión por la Patria, formuló duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios.

A través de una publicación en la red social X, el legislador opositor rechazó la medida impulsada por el Poder Ejecutivo y sostuvo que las políticas implementadas por la actual administración responden a una lógica de confrontación. En ese contexto, afirmó que quienes integran el Gobierno actúan motivados por el “odio y el desprecio”, en un mensaje dirigido directamente al Presidente y a los integrantes de su gabinete.

En su publicación, Castagneto cuestionó distintas decisiones adoptadas por la administración nacional y aseguró que la gestión perjudica intereses estratégicos del país. Según expresó, quienes impulsan la venta de bienes públicos, permiten el aprovechamiento de los recursos naturales y dejan desprotegidos a sectores vulnerables de la población manifiestan un profundo menosprecio hacia la Argentina.

El diputado también vinculó sus cuestionamientos con la situación económica y social. En ese sentido, sostuvo que las políticas oficiales deterioran el entramado productivo, afectan a las pequeñas y medianas empresas, agravan las dificultades de los trabajadores desempleados y debilitan el funcionamiento de las instituciones. A partir de esa interpretación, responsabilizó al Gobierno por el impacto de las medidas implementadas desde el inicio de la actual gestión.

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje estuvo dirigido al presidente Javier Milei y a su gabinete. Allí, Castagneto afirmó que el Gobierno “odia al pueblo argentino”, una expresión que sintetizó el tono de sus cuestionamientos y profundizó el enfrentamiento político con el oficialismo.

Las declaraciones del legislador se produjeron pocas horas después de la entrada en vigencia del DNU 681/2026, que amplía las facultades del Estado para impedir el ingreso o expulsar a ciudadanos extranjeros que incurran en manifestaciones consideradas de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus habitantes por razones de nacionalidad.

La nueva normativa también contempla sanciones migratorias para quienes insulten o dañen los símbolos patrios. El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de preservar la soberanía, proteger a los ciudadanos argentinos y resguardar los valores representados por los emblemas nacionales, al tiempo que aclaró que la medida no alcanza a las expresiones de crítica política, académica o de disenso ideológico protegidas por la libertad de expresión.

En ese marco, Castagneto extendió sus cuestionamientos al manejo de la política exterior y a la defensa de la soberanía nacional. En particular, sostuvo que el Gobierno no defiende adecuadamente los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y cuestionó la orientación adoptada en materia de relaciones internacionales.

El legislador también incorporó una definición con contenido electoral al señalar que el próximo año será la ciudadanía la que decidirá el rumbo político del país. En ese sentido, expresó su expectativa de que un futuro cambio de gobierno permita recuperar, según sus palabras, el sentido de patria y una mayor valoración de los símbolos nacionales y de las fechas históricas vinculadas con la identidad argentina.

Las declaraciones de Castagneto se suman al debate político generado tras la publicación del nuevo decreto migratorio, una medida que abrió un nuevo foco de discusión entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición respecto del alcance de las políticas de seguridad, soberanía y migraciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.