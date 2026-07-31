Los petroleros de Vaca Muerta firmaron el primer acuerdo de salarios dinámicos bajo la reforma laboral

Los petroleros de Vaca Muerta firmaron el primer acuerdo de salarios dinámicos previsto por la reforma laboral.

El convenio vincula parte de la remuneración con indicadores de productividad y eficiencia operativa.

El salario básico permanecerá garantizado y se complementará con incentivos variables.

El acuerdo alcanza inicialmente a las operaciones no convencionales de la Cuenca Neuquina.

Se creó una comisión integrada por el sindicato, las cámaras empresarias y la autoridad laboral para supervisar la aplicación del sistema.

La industria petrolera se convirtió en la primera actividad en implementar este nuevo esquema salarial previsto por la Ley de Modernización Laboral.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa alcanzó un acuerdo con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) para poner en marcha el primer convenio colectivo basado en el esquema de salarios dinámicos previsto por la Ley de Modernización Laboral. El entendimiento representa un cambio relevante en la negociación paritaria del sector al incorporar un sistema de remuneraciones vinculado directamente con los niveles de productividad y desempeño operativo.

El convenio será aplicado inicialmente a las actividades de perforación, terminación y servicios especiales en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, una de las principales áreas de desarrollo hidrocarburífero del país. A partir de este acuerdo, los trabajadores mantendrán un salario básico garantizado, al que se sumará una porción variable determinada por distintos indicadores de eficiencia.

Entre las variables que definirán ese componente adicional figuran la cantidad de metros perforados por jornada, el cumplimiento de los tiempos previstos para las maniobras operativas, la reducción de períodos de inactividad y el uso eficiente del equipamiento y de los insumos utilizados en cada operación. También se prevén incentivos para las cuadrillas que superen los estándares promedio de productividad y para aquellas que incorporen nuevas técnicas de perforación de mayor rendimiento.

El esquema se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral, que incorporó la figura del salario dinámico dentro de la legislación laboral argentina. Este mecanismo habilita a que una parte de la remuneración dependa del cumplimiento de objetivos individuales, colectivos o empresariales, sin alterar el salario básico establecido por los convenios colectivos.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, sostuvo que el acuerdo busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores mediante incentivos vinculados con una mayor productividad, sin afectar los derechos laborales ni las condiciones de seguridad en las operaciones. Además, destacó que el sistema procura premiar el esfuerzo, la capacitación y la eficiencia desarrollada en cada yacimiento.

Por su parte, el secretario adjunto del gremio, Ernesto Inal, resaltó la importancia de la creación de mecanismos de control que permitan verificar con transparencia el cumplimiento de los indicadores que determinarán las remuneraciones variables. En ese sentido, el convenio prevé la conformación de una Comisión de Control y Seguimiento integrada por representantes del sindicato, de las cámaras empresarias y de la autoridad laboral, que revisará periódicamente la aplicación del sistema.

Desde el sector empresario, las cámaras firmantes consideraron que el nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad de Vaca Muerta frente a otros desarrollos hidrocarburíferos internacionales. Según su visión, la posibilidad de vincular parte de la remuneración con los niveles de productividad contribuirá a optimizar los costos operativos, favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y brindar mayor previsibilidad para futuras inversiones.

El alcance del convenio comprende a los trabajadores que participan en tareas de perforación, fractura, terminación y servicios de asistencia a pozo en la Cuenca Neuquina, que abarca las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva modalidad radica en que los componentes variables no quedarán incorporados automáticamente como un derecho permanente por el solo transcurso del tiempo. La reforma laboral establece que estos adicionales podrán modificarse o dejar de abonarse cuando cambien las condiciones que les dieron origen, sin que ello implique la consolidación definitiva del beneficio. No obstante, mientras permanezcan vigentes, conservarán carácter remunerativo, generando aportes previsionales y siendo computables para conceptos como el aguinaldo y las indemnizaciones correspondientes.

Con este acuerdo, la industria petrolera se convierte en el primer sector en aplicar de manera integral el nuevo esquema previsto por la reforma laboral, abriendo la posibilidad de que otros convenios colectivos incorporen mecanismos similares en distintas actividades productivas.