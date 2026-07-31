La baja del riesgo país no alcanza: el Gobierno posterga el regreso a los mercados internacionales de deuda

El Gobierno mantiene la decisión de postergar el regreso a los mercados internacionales de deuda.

La estrategia oficial busca consolidar primero la estabilidad macroeconómica antes de emitir nuevos bonos.

El superávit fiscal continúa siendo uno de los principales pilares del programa económico.

Las necesidades financieras previstas para 2026 se encontrarían prácticamente cubiertas.

El mayor desafío para el financiamiento externo se concentraría durante 2027 por el aumento de los vencimientos.

Las tasas actuales, estimadas entre el 8% y el 9% anual, son consideradas todavía elevadas para una nueva emisión soberana.

La reducción del riesgo país volvió a instalar el debate sobre el momento en que la Argentina podría recuperar el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito. Si bien los indicadores financieros muestran una mejora respecto de los niveles observados meses atrás, el Gobierno mantiene una postura cautelosa y descarta, por el momento, realizar una nueva colocación de deuda soberana en dólares.

La estrategia oficial apunta a consolidar primero los principales pilares del programa económico antes de asumir un nuevo endeudamiento externo. En el equipo económico consideran que las actuales condiciones financieras todavía no reflejan plenamente la mejora de las variables macroeconómicas y que una emisión en este escenario implicaría aceptar un costo de financiamiento superior al considerado conveniente.

El principal argumento se centra en la evolución del riesgo país. Aunque el indicador descendió de manera significativa y mejoró la percepción de los inversores sobre la economía argentina, las autoridades entienden que aún existe margen para una mayor reducción. Bajo esa premisa, el objetivo es esperar condiciones más favorables que permitan acceder al crédito internacional con tasas de interés considerablemente más bajas.

Desde la visión de los analistas, uno de los factores que explica la mejora en la confianza del mercado es la continuidad del equilibrio fiscal. La consolidación de un superávit sostenido durante más de dos años es considerada uno de los cambios estructurales más relevantes del actual programa económico, ya que permitió reducir la dependencia del financiamiento monetario, fortalecer el balance del Banco Central y contribuir al proceso de desaceleración de la inflación.

No obstante, también se advierte que el mantenimiento de ese superávit enfrenta desafíos crecientes. Los especialistas observan que cada vez resulta más complejo sostener el mismo nivel de ajuste fiscal, aunque destacan que el equilibrio de las cuentas públicas continúa siendo uno de los objetivos centrales de la política económica.

Las expectativas inflacionarias también forman parte de este escenario. Las proyecciones del mercado anticipan que durante 2027 la inflación mensual podría ubicarse por debajo del 2%, una perspectiva que mejora la valuación de los activos argentinos y fortalece el interés de los inversores por el proceso de estabilización económica.

En paralelo, el Programa Financiero 2026-2027 diseñado por el Ministerio de Economía constituye otro de los elementos que explican la decisión oficial de esperar antes de volver a emitir deuda en el exterior. El esquema prevé cubrir las necesidades de financiamiento mediante recursos ya identificados, evitando recurrir en el corto plazo a nuevas colocaciones de bonos en moneda extranjera.

De acuerdo con las estimaciones privadas, las necesidades financieras correspondientes a 2026 se encontrarían prácticamente cubiertas, incluso con un margen de liquidez que permitiría afrontar parte de los compromisos previstos para el año siguiente. El mayor desafío aparecería durante 2027, cuando aumenten los vencimientos de deuda y resulte más probable la necesidad de regresar a los mercados internacionales.

La prioridad del Gobierno sigue siendo despejar cualquier duda sobre la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. En ese marco, la estrategia consiste en preservar la estabilidad macroeconómica y consolidar la credibilidad del programa antes de asumir nuevos compromisos a tasas que hoy se estiman todavía elevadas.

Los analistas consideran que, si la Argentina decidiera emitir deuda en las condiciones actuales, debería afrontar rendimientos cercanos al 8% o al 9% anual. Por esa razón, estiman que el Gobierno continuará privilegiando la prudencia financiera mientras espera que la reducción del riesgo país permita acceder a un financiamiento más conveniente y compatible con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública.