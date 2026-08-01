Barclays proyectó una reducción del superávit fiscal para 2026 y advirtió que la caída de la recaudación será el principal desafío del Gobierno

Barclays proyectó que el superávit primario se reducirá hasta alrededor del 1% del PBI en 2026.

El banco atribuyó el deterioro principalmente a la caída de la recaudación y no a un aumento del gasto.

Los ingresos tributarios registraron fuertes bajas en impuestos vinculados al consumo y al comercio exterior.

El gasto público continúa contenido y no muestra cambios significativos en la política fiscal.

Analistas estiman que el Gobierno priorizará mantener el equilibrio presupuestario mediante nuevos ajustes si fuera necesario.

La recuperación de la actividad económica aparece como el principal factor para fortalecer la recaudación y sostener el programa fiscal.

El programa de equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno comenzó a enfrentar un escenario más exigente. Luego de dos años consecutivos con superávit primario, la desaceleración de la recaudación tributaria aparece como el principal factor que reduce el margen de maniobra de la política económica, aun cuando el gasto público continúa bajo control. Ese es el diagnóstico planteado por Barclays en su último informe sobre las cuentas fiscales de América Latina.

La entidad financiera proyectó que el superávit primario de la Argentina se ubicará en torno al 1% del Producto Bruto Interno durante 2026, por debajo del 1,4% alcanzado en 2025 y del 1,7% registrado en 2024. A pesar de esa reducción, el banco consideró que el resultado sigue siendo sólido en términos históricos y estimó que será suficiente para mantener la estabilidad de la deuda pública.

Las proyecciones del informe ubican el superávit primario en el 1,1% del PBI para 2026 y en el 1% para 2027. En ambos ejercicios, además, el resultado financiero total, una vez descontado el pago de intereses de la deuda, continuaría siendo levemente positivo, cercano al 0,1% del producto.

Sin embargo, el aspecto que más preocupa a los analistas no es el comportamiento del gasto, sino la evolución de los ingresos del Estado. Según Barclays, la pérdida de dinamismo de la economía, especialmente en los sectores no vinculados a la actividad primaria, comenzó a impactar sobre la recaudación tributaria. A ello se suman las reducciones de determinadas alícuotas impositivas implementadas por el propio Gobierno.

Durante el primer semestre del año, el superávit primario acumuló el equivalente al 0,6% del PBI, unos 0,3 puntos porcentuales menos que en igual período del año anterior. De acuerdo con el informe, la recaudación real cayó un 7% entre enero y junio, con bajas tanto en los impuestos asociados al consumo interno como en los vinculados al comercio exterior.

Entre los tributos que registraron los mayores retrocesos se destacan el IVA, que disminuyó un 8%; los aportes y contribuciones a la seguridad social, con una baja del 4%; los derechos de exportación, que retrocedieron un 41%; y los impuestos sobre las importaciones, que cayeron un 19%.

Para Barclays, estas cifras reflejan un cambio en la dinámica del ajuste fiscal. Mientras que en la primera etapa el equilibrio de las cuentas públicas fue alcanzado principalmente mediante una fuerte reducción del gasto, la continuidad del programa depende ahora, en mayor medida, de la capacidad de la economía para recuperar el nivel de actividad y ampliar la base de recaudación.

En contraste con la evolución de los ingresos, el informe señala que el gasto público continúa mostrando un comportamiento contenido. Si bien en junio el gasto primario registró un incremento interanual del 3% en términos reales, el acumulado del primer semestre reflejó una caída del 2%, lo que indica que no existe, por el momento, un cambio significativo en la política de control del gasto.

Los analistas consideran que esta diferencia resulta relevante porque permite distinguir entre un deterioro fiscal provocado por una expansión del gasto y otro originado por una menor recaudación. En este último caso, el programa mantiene su disciplina presupuestaria, aunque queda más expuesto a la evolución de la actividad económica.

La economista Lorena Giorgio Castiglione coincidió en que la reducción del superávit responde a una combinación de ingresos tributarios más débiles y factores estacionales, como el pago del aguinaldo, jubilaciones y subsidios energéticos. También señaló que comenzó a sentirse el impacto de las decisiones oficiales orientadas a reducir la presión tributaria mediante la baja o eliminación de determinados impuestos y derechos de exportación e importación.

Pese a ello, sostuvo que no prevé un incumplimiento de la meta fiscal y estimó que el Gobierno priorizará nuevos recortes del gasto antes que resignar el objetivo del equilibrio presupuestario, al que definió como el eje central de la estrategia económica.

Por su parte, el analista Federico Vaccarezza advirtió que los procesos prolongados de ajuste suelen afectar la recaudación y planteó que el Gobierno enfrenta una disyuntiva entre profundizar el ajuste o lograr una recuperación del consumo y de la producción que permita fortalecer los ingresos del Estado. También señaló que el margen político para avanzar con nuevas reducciones del gasto es hoy más acotado que al comienzo de la gestión, debido al desgaste que generan los procesos de consolidación fiscal sostenidos en el tiempo.