Marcela Pagano cuestionó una eventual derogación de la Ley de Tierras y advirtió sobre sus implicancias para la soberanía

Marcela Pagano cuestionó una eventual derogación de la Ley de Tierras.

Sostuvo que la normativa protege áreas estratégicas vinculadas con la soberanía nacional.

Recordó que la legislación fija límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Advirtió sobre la importancia geopolítica de la Patagonia, el agua, la energía y la proyección hacia la Antártida.

Señaló que la ley continúa vigente tras decisiones adoptadas por la Justicia.

Consideró que controlar la compra de tierras constituye una política aplicada por numerosos países para resguardar intereses estratégicos.

La diputada nacional Marcela Pagano expresó su rechazo a una eventual derogación de la Ley de Tierras y sostuvo que eliminar las restricciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos o empresas extranjeras tendría consecuencias que exceden el plano económico. Según planteó, la discusión involucra aspectos vinculados con la soberanía, la seguridad territorial y el control de recursos estratégicos.

A través de una extensa publicación en sus redes sociales, la legisladora afirmó que el debate debe analizarse desde una perspectiva geopolítica y cuestionó la posibilidad de que se eliminen los límites establecidos por la Ley 26.737 para la compra de tierras por extranjeros. En ese sentido, consideró que flexibilizar la normativa implicaría reducir mecanismos de protección sobre áreas consideradas estratégicas para el país.

Pagano explicó que la legislación vigente no impide la adquisición de tierras por parte de extranjeros, sino que establece límites específicos. Entre ellos destacó el tope del 15% del territorio nacional en manos extranjeras, el límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo de producción y las restricciones para la venta de inmuebles ubicados en áreas de frontera o con cuerpos de agua permanentes.

Desde su perspectiva, esas disposiciones constituyen herramientas destinadas a preservar el control territorial y no representan una prohibición a la inversión extranjera. Por ese motivo, sostuvo que cualquier modificación debe ser analizada teniendo en cuenta sus consecuencias de largo plazo.

La diputada también recordó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 incluyó la derogación de esa normativa mediante uno de sus artículos, aunque señaló que esa decisión fue suspendida por la Justicia tras una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). Asimismo, indicó que una Cámara Federal declaró inconstitucional esa derogación, por lo que la ley continúa vigente.

En su análisis, Pagano advirtió que actualmente ya existe una importante superficie rural en manos extranjeras. Citando datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, señaló que más de 13 millones de hectáreas pertenecen a propietarios extranjeros, lo que representa aproximadamente el 5% del territorio rural argentino. También hizo referencia a casos ampliamente conocidos relacionados con grandes extensiones de tierras en la Patagonia y al debate por el acceso a determinados recursos naturales.

Uno de los ejes centrales de su planteo estuvo vinculado al valor estratégico de la Patagonia. La legisladora sostuvo que la región concentra recursos considerados esenciales a nivel internacional, entre ellos importantes reservas de agua dulce, yacimientos energéticos, recursos pesqueros y una ubicación geográfica de relevancia para la proyección hacia la Antártida.

En materia energética, mencionó el desarrollo de Vaca Muerta como uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo y consideró que el creciente interés internacional por ese tipo de recursos incrementa la importancia de preservar mecanismos de control sobre el territorio.

También hizo referencia a la actividad pesquera en el Atlántico Sur y sostuvo que la presencia de flotas extranjeras en las cercanías de la Zona Económica Exclusiva argentina constituye otro de los elementos que deben ser considerados dentro del análisis estratégico.

Otro aspecto señalado por Pagano fue la importancia geográfica de los pasos naturales ubicados en el extremo sur del continente, como los estrechos de Magallanes, Beagle y Drake. Según explicó, esos corredores adquieren un valor adicional frente a las dificultades operativas que atraviesa el Canal de Panamá y representan una vía de acceso hacia la Antártida, cuya relevancia geopolítica podría incrementarse en las próximas décadas.

La legisladora también sostuvo que distintas potencias mantienen intereses crecientes en la región patagónica, mencionando la presencia de infraestructura vinculada a proyectos internacionales, la actividad británica en las Islas Malvinas y el interés de diversos países por los recursos naturales del sur argentino.

Como conclusión, Pagano afirmó que el control sobre la propiedad de la tierra constituye una política aplicada en numerosos países y sostuvo que establecer límites para la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros no implica restringir las inversiones, sino preservar intereses estratégicos del Estado. En esa línea, remarcó que el debate sobre la Ley de Tierras debe abordarse considerando tanto su dimensión económica como su impacto sobre la soberanía nacional.