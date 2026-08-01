Martín Menem minimizó el rol de Victoria Villarruel, respaldó a Milei y descartó una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

Martín Menem relativizó el rol político de Victoria Villarruel dentro del oficialismo.

Ratificó su alineamiento con la agenda impulsada por el presidente Javier Milei.

Defendió la gestión económica y afirmó que comienzan a verse sus resultados.

Respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central promovida por el Gobierno.

Descartó la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027.

Sostuvo que las diferencias con Brasil son ideológicas y respaldó el futuro político de Patricia Bullrich.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a pronunciarse sobre la situación interna de La Libertad Avanza y dejó definiciones sobre distintos temas de la agenda política. En sus declaraciones, relativizó el rol de la vicepresidente Victoria Villarruel dentro del oficialismo, defendió el rumbo económico del Gobierno, respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y se refirió al escenario electoral de 2027, además de opinar sobre la relación con Brasil y el futuro político de Patricia Bullrich.

La frase que generó mayor repercusión estuvo dirigida a la titular del Senado. Consultado sobre la relación entre ambos sectores del oficialismo, Menem respondió que "nadie le presta atención a la vicepresidente" y sostuvo que Villarruel "tiene otra agenda". De esa manera, volvió a marcar distancia respecto de la funcionaria y dejó en evidencia las diferencias políticas que desde hace tiempo se observan entre ambos espacios dentro del Gobierno.

El dirigente, identificado políticamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también dejó en claro cuál considera que debe ser el eje de conducción dentro del oficialismo. "Yo siempre me voy a sentir más cómodo con las personas que lleven la agenda del Presidente", afirmó, ratificando su alineamiento con las prioridades políticas impulsadas por Javier Milei.

Más allá de la interna, Menem dedicó buena parte de sus declaraciones a defender la gestión nacional. Aseguró que comienzan a observarse los resultados del programa económico implementado por el Gobierno y destacó el trabajo desarrollado por el equipo encabezado por el Presidente. Según expresó, las medidas adoptadas empiezan a reflejarse en distintos indicadores y constituyen una señal de que el rumbo elegido es el correcto.

En ese contexto, también sostuvo que el episodio político protagonizado por el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó definitivamente superado. "Ya dimos vuelta la página con el tema" y "ya pasó el temporal", señaló, dando por cerrado un capítulo que durante varias semanas ocupó un lugar central en la agenda política.

Otro de los puntos abordados por Menem fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara baja defendió la propuesta y cuestionó el funcionamiento histórico de la entidad monetaria. Según su análisis, desde la creación del Banco Central se consolidó una práctica de utilización de la institución para financiar políticas que terminaron afectando la estabilidad económica y el poder adquisitivo de los trabajadores.

En ese sentido, sostuvo que durante décadas existió una intervención permanente sobre el organismo y criticó a quienes cuestionan el proyecto oficial. Afirmó que algunos sectores no comprenden el impacto que, a su entender, tuvo el manejo del Banco Central sobre la economía argentina.

Menem también fue consultado sobre el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales y descartó la posibilidad de una nueva candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Consideró que el planteo realizado por la ex mandataria para revertir su inhabilitación no modificará el panorama actual y sostuvo que no visualiza una competencia electoral entre Javier Milei y la ex presidenta en 2027.

En el plano internacional, el titular de la Cámara de Diputados buscó bajar el tono de las especulaciones sobre una posible crisis diplomática con Brasil luego de los recientes cruces entre ambos gobiernos. Aseguró que las diferencias con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva responden a cuestiones ideológicas y expresó que no prevé consecuencias institucionales en la relación bilateral.

Por último, se refirió al futuro político de Patricia Bullrich, cuyo nombre aparece mencionado como una posible candidata para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Menem evitó confirmar definiciones electorales, aunque destacó el compromiso de la dirigente y sostuvo que ocupará el lugar donde resulte más útil para el proyecto político del oficialismo.

Con estas declaraciones, Martín Menem volvió a respaldar la conducción de Javier Milei, marcó diferencias con Victoria Villarruel y dejó en claro cuál considera que debe ser el rumbo político del espacio gobernante mientras continúan las definiciones sobre la estrategia electoral de los próximos años.