ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto con aumento del 1,89% y continuidad del bono de $70.000

ANSES confirmó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026.

Las prestaciones previsionales y sociales aumentarán un 1,89% por la actualización de la movilidad.

Continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

La jubilación mínima alcanzará los $489.775,93 con el refuerzo incluido.

Las asignaciones familiares y la AUH también recibirán el incremento previsto para agosto.

El cronograma tendrá una interrupción por el feriado del 17 de agosto y se reanudará el día 18.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 e informó que las prestaciones previsionales y sociales se abonarán con un incremento del 1,89%, en línea con la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente. Además, continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos.

El cronograma de pagos mantendrá el esquema habitual organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 17 de agosto. Las acreditaciones previstas para esa fecha se reanudarán el martes 18, sin modificaciones en el resto del calendario.

El incremento del 1,89% surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La actualización responde a la aplicación del Decreto 274/24, vigente desde julio de 2024, que establece que las prestaciones previsionales se ajusten mensualmente tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Con la actualización, la jubilación mínima ascenderá a $419.775,93. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $489.775,93 para quienes acceden al beneficio adicional.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber actualizado será de $335.820,74 y, con el bono, el monto total llegará a $405.820,74. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán un ingreso de $363.843,15, compuesto por un haber de $293.843,15 más el bono extraordinario. Igual monto total que la jubilación mínima percibirán las Pensiones para Madres de siete hijos, que también recibirán el refuerzo de $70.000.

En el otro extremo de la escala previsional, la jubilación máxima pasará de $2.772.298,06 a $2.824.694,49 como consecuencia del aumento previsto para agosto.

La actualización también alcanzará a las asignaciones familiares administradas por ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor total de $150.848 por cada menor. Sin embargo, como ocurre habitualmente, los beneficiarios percibirán mensualmente el 80% del monto, equivalente a $120.678,40, mientras que el 20% restante será retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, requisito necesario para acceder al pago acumulado.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $491.173, mientras que la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos llegará a $75.433.

Respecto del calendario de pagos, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar el 10 de agosto y finalizarán el 24 del mismo mes, de acuerdo con la terminación del DNI. En tanto, quienes superen el haber mínimo recibirán sus prestaciones entre el 25 y el 31 de agosto.

Las fechas para la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo seguirán el mismo cronograma que las jubilaciones mínimas, iniciándose el 10 de agosto y concluyendo el 24.

En el caso de la Asignación por Prenatal, los pagos se realizarán entre el 11 y el 18 de agosto según la terminación del documento. Las asignaciones por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción estarán disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 10 y el 14 de agosto, mientras que las Asignaciones Familiares correspondientes a esos beneficiarios permanecerán disponibles desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre. Finalmente, la Prestación por Desempleo se pagará entre el 24 y el 28 de agosto, también de acuerdo con la terminación del documento.

Con este cronograma, ANSES pondrá en marcha un nuevo esquema mensual de pagos que incorpora la actualización por inflación y mantiene los refuerzos destinados a los sectores de menores ingresos del sistema previsional.