Guillermo Moreno rechazó la propuesta de Grabois de sumar a Myriam Bregman y reivindicó la doctrina peronista

Guillermo Moreno rechazó la propuesta de Juan Grabois de integrar a Myriam Bregman en un frente político.

Sostuvo que una alianza con la izquierda sería incompatible con la doctrina del peronismo.

Afirmó que gobernar debe hacerse siguiendo los principios históricos del justicialismo.

Consideró que Grabois confunde la estrategia electoral con la forma de ejercer el gobierno.

Señaló que las diferencias sobre la propiedad privada representan un límite para una coalición.

El debate volvió a poner en discusión el tipo de alianzas que podría construir el peronismo en los próximos años.

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno cuestionó la propuesta formulada por Juan Grabois de conformar un frente político que incluya a la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman con vistas a las próximas elecciones. El referente peronista sostuvo que una alianza de esas características resultaría incompatible con la doctrina histórica del justicialismo y afirmó que el peronismo debe gobernar a partir de sus propios principios.

Las declaraciones de Moreno surgieron luego de que Grabois planteara la conveniencia de construir un espacio "homogéneo ideológicamente" e incluyera entre sus deseos la incorporación de Bregman, al considerar que el crecimiento de la izquierda puede fortalecer un frente opositor cuyo principal objetivo sea disputar el poder al oficialismo.

Lejos de compartir esa visión, Moreno respondió con fuertes críticas y sostuvo que el razonamiento expuesto por el dirigente de Patria Grande no refleja la tradición política del peronismo. Según expresó, la conducción de un gobierno no puede estar condicionada por sectores que pretendan orientar el rumbo ideológico desde posiciones ajenas a la doctrina justicialista.

En ese contexto, recordó enseñanzas que atribuyó a Juan Domingo Perón y sostuvo que existe una diferencia entre la estrategia para alcanzar una mayoría electoral y la manera de ejercer posteriormente el gobierno. A su entender, la construcción de alianzas para competir en una elección no puede confundirse con los principios doctrinarios que deben orientar la gestión una vez alcanzado el poder.

Moreno afirmó que el planteo de Grabois pone el foco en la forma de gobernar más que en la estrategia electoral y consideró que esa perspectiva se aparta del pensamiento histórico del movimiento peronista. En esa línea, sostuvo que el justicialismo debe mantener una identidad política definida y evitar acuerdos que, según su criterio, generen contradicciones con sus fundamentos.

Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento estuvo vinculado a las diferencias ideológicas con la izquierda. El ex funcionario señaló que existen discrepancias profundas en temas vinculados con la propiedad privada, aspecto que consideró un límite para cualquier intento de construir un frente común entre el peronismo y el espacio que representa Bregman.

Desde su visión, esas diferencias exceden las coyunturas electorales y forman parte de debates estructurales sobre el modelo de país y la concepción del Estado. Por ese motivo, descartó que una eventual alianza con dirigentes del Frente de Izquierda pueda constituir una alternativa viable para el peronismo.

Las declaraciones de Moreno reavivan una discusión que comenzó a instalarse dentro de distintos sectores opositores acerca del tipo de alianzas que podrían conformarse en los próximos años. Mientras algunos dirigentes plantean la necesidad de ampliar la base política para enfrentar al oficialismo, otros consideran que esa estrategia no debe implicar resignar definiciones doctrinarias ni modificar la identidad de cada fuerza.

En ese escenario, la propuesta de Grabois abrió un nuevo debate sobre los límites de una eventual convergencia entre espacios con tradiciones políticas diferentes. Su planteo de incorporar a referentes de la izquierda fue interpretado por Moreno como una señal de alejamiento de los principios históricos del justicialismo.

El ex secretario de Comercio insistió en que el peronismo cuenta con una doctrina propia para ejercer el gobierno y sostuvo que esa identidad constituye uno de los principales activos del movimiento. En consecuencia, consideró que cualquier estrategia electoral debe respetar esos lineamientos y evitar acuerdos que puedan generar contradicciones en la futura gestión.

Las diferencias expuestas reflejan la diversidad de posiciones que conviven dentro del amplio espectro del peronismo respecto de la construcción política de cara a los próximos desafíos electorales. Mientras algunos sectores impulsan esquemas más amplios de unidad, otros ponen el acento en preservar la identidad doctrinaria como condición para construir una alternativa de gobierno.

Con sus declaraciones, Moreno volvió a fijar una posición clara dentro de ese debate y rechazó la posibilidad de un frente político que incluya al peronismo y a la izquierda, al considerar que ambas fuerzas mantienen diferencias de fondo que dificultan una convivencia dentro de un mismo proyecto de gobierno.