La minería alcanzó un récord histórico en el primer semestre con un superávit comercial superior a los US$4.260 millones

La minería registró un superávit comercial récord de 4.265 millones de dólares durante el primer semestre.

Las exportaciones del sector alcanzaron un máximo histórico de 4.742 millones de dólares.

El litio fue el mineral con mayor crecimiento, al incrementar sus ventas externas un 185%.

El oro continuó siendo el principal producto de exportación de la actividad minera.

Las importaciones crecieron por la expansión de proyectos, principalmente vinculados al litio.

Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron la mayor parte de las exportaciones mineras argentinas.

La actividad minera consolidó durante el primer semestre de 2026 uno de los mejores desempeños de su historia, impulsada por el fuerte crecimiento de las exportaciones y el avance de la industria del litio. De acuerdo con datos elaborados por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera sobre la base de registros aduaneros, el sector acumuló un superávit comercial de 4.265 millones de dólares entre enero y junio, lo que representó un incremento del 84,8% respecto del mismo período del año anterior.

El resultado estuvo sostenido por la combinación de precios internacionales favorables para los principales minerales y una expansión de la producción, especialmente en el segmento del litio, que volvió a exhibir un fuerte crecimiento tanto en los volúmenes exportados como en el valor de sus ventas al exterior.

Durante junio, la balanza comercial de la cartera de proyectos mineros registró un saldo positivo de 648 millones de dólares, cifra que implicó una mejora interanual del 51,1% y que también se ubicó un 37,1% por encima del promedio mensual de los últimos dos años.

Ese desempeño fue posible gracias a exportaciones por 713 millones de dólares realizadas por 21 proyectos en producción, frente a importaciones por 65 millones de dólares correspondientes a 29 emprendimientos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. En términos prácticos, por cada 100 dólares exportados el sector necesitó importar apenas nueve dólares en bienes e insumos.

Si se considera el conjunto de la actividad minera argentina, las exportaciones alcanzaron los 744 millones de dólares durante junio y acumularon un récord de 4.742 millones de dólares en la primera mitad del año. La cifra significó un crecimiento interanual del 74,4% frente al mismo período de 2025 y superó ampliamente el promedio histórico registrado entre 2010 y 2025.

Con ese nivel de desempeño, la minería explicó el 9,7% del total de las exportaciones argentinas durante los primeros seis meses del año, consolidando su creciente participación dentro del comercio exterior nacional.

En la composición de las ventas externas continuaron predominando los minerales metalíferos, que aportaron 3.559 millones de dólares y representaron el 75,1% de las exportaciones del sector. Sin embargo, el dato más destacado volvió a estar vinculado con el litio, cuya expansión marcó uno de los mayores incrementos registrados en los últimos años.

Las exportaciones de litio alcanzaron los 1.096 millones de dólares en el semestre, con un crecimiento interanual del 185%, lo que elevó su participación hasta el 23,1% del total exportado por la minería. Solo durante junio, los envíos de este mineral sumaron 212 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord mensual gracias al aumento de la capacidad instalada, el crecimiento de los volúmenes exportados y la mejora de las cotizaciones internacionales.

El oro mantuvo su posición como el principal producto de exportación minera del país. Durante el semestre generó ventas por 2.905 millones de dólares, con un incremento del 51,2% respecto del año anterior. En tanto, la plata también mostró un importante crecimiento, al alcanzar exportaciones por 562 millones de dólares, un 87,9% superiores a las registradas en igual período de 2025.

El mayor nivel de actividad también se reflejó en las importaciones vinculadas al sector. Durante junio, las empresas mineras realizaron compras externas por 65 millones de dólares, un 90,5% más que un año atrás. La mayor parte de esas adquisiciones estuvo relacionada con proyectos de litio, que concentraron más del 72% del total importado debido a la construcción y ampliación de plantas de procesamiento.

Los bienes intermedios representaron el principal componente de las importaciones, seguidos por bienes de capital y piezas o accesorios destinados al funcionamiento y expansión de los distintos emprendimientos.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, Suiza se consolidó como el principal comprador de minerales argentinos al concentrar el 32% de las ventas externas del sector. Le siguieron China, con el 25%; Estados Unidos, con el 17%; y Corea del Sur, con el 5%. Canadá, India, Alemania, Finlandia y Brasil completaron el grupo de los principales mercados para la producción minera nacional.