El Gobierno aprobó el ingreso del proyecto de litio Sal de Oro II al RIGI con una inversión superior a los US$207 millones

El Ministerio de Economía aprobó el ingreso del proyecto Sal de Oro II al RIGI.

La iniciativa prevé una inversión superior a los 207 millones de dólares.

La planta producirá 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio destinadas a la exportación.

La empresa comprometió una inversión inicial de 98 millones de dólares durante los primeros dos años.

El proyecto prevé que más del 21% de las compras se realicen a proveedores locales.

La Secretaría de Minería controlará el cumplimiento de las inversiones hasta julio de 2029.

El Ministerio de Economía aprobó la incorporación del proyecto de litio Sal de Oro II al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que habilita a la iniciativa a acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por ese esquema para promover inversiones de gran escala en sectores estratégicos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1157/2026 y alcanza a Posco Argentina SAU SDE, empresa responsable del emprendimiento que se desarrollará en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la región limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca, una de las áreas de mayor potencial para la producción de litio en el país.

El proyecto contempla la construcción de una planta con capacidad para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio. El mineral será obtenido a partir de un proceso convencional que combina la concentración de salmuera mediante evaporación solar con un tratamiento químico utilizando óxido de calcio. De acuerdo con la documentación presentada por la compañía, la totalidad de la producción estará destinada a los mercados internacionales.

Según la resolución, la empresa declaró una inversión total de 207.936.427,20 dólares en activos computables, monto que supera el piso establecido por la normativa para acceder al régimen. Además, asumió el compromiso de invertir 98 millones de dólares durante los dos primeros años de ejecución del proyecto, cifra que representa más del 40% de la inversión mínima exigida por el RIGI para este tipo de iniciativas.

Otro de los aspectos considerados durante el proceso de evaluación fue el impacto sobre la actividad económica local. El plan presentado por la empresa prevé que el 21,02% de las compras de bienes, obras de infraestructura y servicios se realicen a proveedores nacionales, porcentaje que supera el mínimo del 20% fijado por la legislación vigente. Asimismo, la propuesta incorpora una proyección sobre la generación de empleo directo e indirecto durante las distintas etapas de construcción y operación del emprendimiento.

La evaluación técnica estuvo a cargo de la Secretaría de Minería, organismo que analizó la factibilidad del proyecto y concluyó que cumple con los requisitos establecidos por la Ley 27.742. Tras ese análisis, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó aprobar tanto la solicitud de adhesión al régimen como el plan de inversión presentado por la compañía.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina examinó los aspectos vinculados al régimen cambiario y determinó que no existían objeciones para la incorporación del emprendimiento. Esa decisión permitirá que el proyecto pueda acceder a los beneficios cambiarios contemplados dentro del esquema de incentivos, uno de los principales atractivos para las inversiones de gran magnitud orientadas a la exportación.

La resolución también establece una serie de medidas administrativas destinadas a facilitar la implementación del proyecto. Entre ellas, instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una Clave Única de Identificación Tributaria específica para el Vehículo de Proyecto Único y a aplicar los beneficios tributarios y aduaneros previstos por el régimen.

En cuanto a los plazos, la normativa fija como fecha de adhesión al RIGI el 12 de junio de 2026 y determina que la empresa tendrá tiempo hasta el 31 de julio de 2029 para completar la inversión mínima comprometida. Durante ese período, la Secretaría de Minería será la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la compañía y verificar el desarrollo del plan de inversión.

La aprobación de Sal de Oro II representa un nuevo paso en la estrategia de promoción de inversiones vinculadas al litio, uno de los recursos minerales con mayor demanda a nivel internacional debido a su utilización en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Con esta incorporación al RIGI, el proyecto buscará avanzar en su etapa de desarrollo bajo el marco de incentivos diseñado para atraer capitales destinados a emprendimientos de gran escala con perfil exportador.