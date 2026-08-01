Quién es Tuli Acosta, la artista que quedó en el centro de los rumores tras la separación de Luck Ra

La figura de Tuli Acosta volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por una presentación artística o un nuevo lanzamiento musical, sino por los rumores que la vincularon con la separación de Luck Ra y La Joaqui.

Nacida como Nelta Fiorella Acosta en Río Ceballos, Córdoba, la artista construyó una carrera basada en la danza, la disciplina y una constante capacidad de reinventarse. Su historia comenzó desde muy chica: a los tres años descubrió en el baile una forma de expresión que con el tiempo se convertiría en su profesión.

A los 15 años tomó una decisión que marcaría su futuro: dejó el colegio y viajó sola a Estados Unidos para perfeccionarse en hip-hop. Allí formó parte de la compañía Phunk Phenomenon, una experiencia que, según contó en distintas entrevistas, le permitió conocer la exigencia y el nivel profesional de la danza internacional.

El año 2020 significó un punto de inflexión en su trayectoria. Con la llegada de la pandemia y la suspensión de los espectáculos, Tuli encontró una nueva oportunidad en el mundo digital: comenzó a dar clases virtuales y a compartir coreografías en redes sociales. Su crecimiento fue inmediato y logró consolidarse como una de las creadoras jóvenes más reconocidas en plataformas como TikTok, Instagram y Twitch.

Su talento también la llevó a trabajar junto a grandes figuras de la música argentina. Participó en videoclips de artistas como Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra, mientras ampliaba su presencia en el mundo del streaming con su participación en espacios como Red Flag de Luzu TV.

El gran salto televisivo llegó entre 2023 y 2024, cuando participó del Bailando, conducido por Marcelo Tinelli, y se consagró campeona del certamen. Su desempeño la posicionó como una de las bailarinas más destacadas de la nueva generación.

Pero Tuli Acosta no se quedó solo con la danza. También inició su camino como cantante y compositora con el lanzamiento de su primer EP, “Crisálida”, en 2023. Desde entonces publicó canciones como “Serpiente”, “Qué bendición” junto a Lauty Gram, “+ de 1 vez” y “Amiga perdón”, consolidando su faceta musical.

Su vínculo con Luck Ra y los rumores de romance

La relación entre Tuli Acosta y Luck Ra tiene antecedentes dentro de la escena musical cordobesa. Ambos compartieron el tema “Qué casualidad” en 2021, además de mantener una amistad desde hace varios años.

Tras la confirmación de la separación entre Luck Ra y La Joaqui, las redes sociales comenzaron a señalar a Tuli como una posible tercera en discordia. Sin embargo, la artista salió rápidamente a desmentir esas versiones.

En diálogo con Ángel de Brito, Tuli fue contundente: “Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo”.

Según explicó, se comunicó tanto con La Joaqui como con Luck Ra cuando comenzaron a circular los rumores. Además, negó haber tenido algún conflicto con la cantante: “Nunca, por lo menos a mí en la cara”, afirmó

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Una carrera marcada por la reinvención

En el plano personal, Tuli Acosta mantuvo siempre un perfil reservado. En 2023 confirmó su relación con el trapero Lit Killah, aunque su vida sentimental nunca ocupó tanto espacio público como su carrera artística.

Hoy, su nombre volvió a aparecer en los medios por una situación ajena a la música, pero su trayectoria refleja un camino construido a partir del talento y la perseverancia. De bailarina formada en Estados Unidos a referente digital, cantante y figura televisiva, Tuli Acosta logró transformar su pasión en una carrera multifacética.