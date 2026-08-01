Luck Ra habló de la separación de La Joaqui y contó el verdadero motivo

Luck Ra rompió el silencio luego de que La Joaqui confirmara públicamente la separación y dio su versión sobre los motivos que llevaron al final de la pareja. El cantante se comunicó con Ángel de Brito, quien reveló en LAM (América) los mensajes que intercambiaron durante la conversación.

Según contó el periodista, el artista respondió desde Nueva York, donde se encuentra por compromisos laborales, y aseguró que atraviesa un momento complicado por la repercusión que tuvo la ruptura en redes sociales.

“Él decidió terminar la relación porque no quería que empeore. Estaban bien, pero ya se daba cuenta de que no iba para más de su parte”, relató De Brito al explicar la postura del cantante.

Uno de los puntos que Luck Ra quiso aclarar fue la versión que indicaba que su vínculo con las hijas de La Joaqui había sido un factor determinante en la separación. El músico negó esa posibilidad y aseguró que tenía una buena relación con ellas.

“Yo con las nenas tengo una relación. De hecho, yo tuve un padrastro, mi mamá tuvo otra pareja y entiendo perfectamente cómo es esa situación”, explicó, según leyó el conductor de LAM.

En esa línea, el cantante afirmó que la decisión estuvo relacionada únicamente con el desgaste de la pareja. “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes. No quería que la relación terminara peor por estirar algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería”, sostuvo.

Además, fue contundente al rechazar cualquier conflicto con las hijas de la artista: “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas. Las amo a las nenas. No había ningún tipo de competencia interna ni ningún problema de esa naturaleza”.

Por otra parte, Luck Ra también negó los rumores que lo relacionaron sentimentalmente con Tuli Acosta y descartó que haya existido algún vínculo entre ambos. “Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, afirmó.

El cantante también manifestó su enojo por la exposición pública de la separación y explicó que no tuvo tiempo de procesar la ruptura en privado. “No tuve tiempo para digerir la separación y ya se hizo público”, expresó.

Finalmente, destacó el vínculo que tuvo con La Joaqui y valoró la relación que construyeron durante el tiempo que estuvieron juntos. “Mucha gente le hizo daño a La Joaqui y el único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto”, señaló.

A modo de cierre, resumió su decisión con una frase clara: “La relación para mí no iba más”.