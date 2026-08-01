Lionel Messi regresó a los entrenamientos y crece la expectativa por su vuelta

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami tras disfrutar de unos días de descanso en Rosario luego de su participación con la Selección argentina en el Mundial. Sin embargo, su presencia en el próximo partido del equipo estadounidense todavía no está confirmada.

El capitán argentino regresó el miércoles a las prácticas, luego de casi diez días de vacaciones. Mientras tanto, Inter Miami disputó dos encuentros en su ausencia y ahora se prepara para recibir a Columbus Crew, en un duelo clave por la MLS.

Gustavo Hoyos habló sobre el regreso de Messi

El entrenador de Inter Miami, Gustavo Hoyos, se refirió a la situación del rosarino y evitó confirmar si será titular este fin de semana.

"Estamos conversando en ese sentido. Hace poco que llegó, entonces no hemos tenido el espacio todavía para poder conversar bien, pero estamos muy contentos de que haya regresado", expresó el DT.

De Paul también espera por su regreso

Otro de los futbolistas que todavía no tiene asegurada su presencia es Rodrigo De Paul. El mediocampista volvió este viernes a los entrenamientos tras su paso por la Argentina, aunque solo completó una práctica junto al resto del plantel.

Tanto Messi como De Paul se perdieron los dos últimos partidos de Inter Miami, ambos con triunfo para el conjunto de Florida, además del All-Star Game 2026, certamen para el que habían sido convocados.

Un partido clave por la cima

Inter Miami recibirá este sábado desde las 20.30 (hora argentina) a Columbus Crew con la posibilidad de alcanzar el primer puesto de la Conferencia Este. Actualmente marcha segundo con 37 puntos, a solo dos unidades del líder, Nashville.

Si finalmente ninguno de los dos suma minutos este fin de semana, el regreso oficial podría producirse el próximo miércoles, cuando las Garzas hagan su debut en la Leagues Cup frente a Atlético de San Luis.