Dolor en el fútbol: murió Franco Baresi, ídolo histórico del Milan

El fútbol italiano está de luto. Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón del mundo con la selección de Italia, murió este viernes a los 66 años tras atravesar una enfermedad. La noticia fue confirmada por el club rossonero a través de sus redes sociales, donde despidieron con profundo pesar a uno de los máximos ídolos de su historia.

Baresi desarrolló toda su carrera profesional en el Milan, club con el que debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, cuando apenas tenía 17 años. Desde entonces se convirtió en una leyenda de la institución, disputando más de 500 partidos oficiales antes de retirarse en 1997.

Durante casi dos décadas vistiendo la camiseta rossonera conquistó seis títulos de la Serie A, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinentales y una Copa Mitropa, consolidándose como uno de los mejores defensores de todos los tiempos.

El Milan lo despidió con un emotivo mensaje: "La historia del Milan llora la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo, su liderazgo y sus valores serán para siempre parte del ADN del club". Además, recordó que el dorsal número 6 fue retirado en su honor, un reconocimiento reservado para las máximas leyendas de la institución.

Una carrera inolvidable

Nacido en la provincia de Brescia, Baresi comenzó a jugar al fútbol junto a sus hermanos Angelo y Beppe antes de incorporarse a las divisiones inferiores del Milan en la década del 70. Rápidamente se ganó un lugar en el primer equipo y jamás defendió otra camiseta a nivel de clubes, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y pertenencia.

Tras su retiro, continuó ligado al club desempeñando diferentes funciones institucionales.

Con la selección italiana también dejó una huella imborrable. Disputó 82 partidos y participó en tres Copas del Mundo, siendo campeón en España 1982, tercero en Italia 1990 y subcampeón en Estados Unidos 1994, torneo en el que la Azzurra cayó en la final ante Brasil por penales.

Su enfermedad y la última aparición pública

En agosto de 2025, durante un control médico de rutina, le detectaron un nódulo pulmonar, que fue extirpado mediante una intervención quirúrgica. Sin embargo, nunca logró recuperarse por completo.

Su última aparición pública fue en el estadio San Siro, donde participó de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina portando la antorcha junto al histórico capitán del Inter, Giuseppe Bergomi. Fue una de las últimas imágenes de una figura que marcó para siempre la historia del fútbol italiano.